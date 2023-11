Elon Musk ha usado un vídeo de 'el Risicas' para reírse del culebrón entre OpenAI y Microsoft

Estos días sin duda están siendo un auténtico terremoto dentro de las oficinas de OpenAI tras el despido abrupto de Sam Altman. Microsoft ayer nos sorprendió con el fichaje del antiguo CEO de OpenAI junto a Greg Brockman, cuando intentaban dar marcha atrás para volver a contratarlos desde la empresa creadora de ChatGPT. La reacción de muchos empleados fue exigir el cese inmediato de la junta directiva por esta decisión catastrófica, convirtiéndose en un auténtico culebrón.

Al momento X se llenó de publicaciones haciendo comentarios sobre la historia que se estaba generando con muchos memes entre medias que trataban de explicar la situación. Pero sin duda la publicación de Elon Musk fue la que más nos pudo sorprender a todos los españoles debido a que escogió un vídeo mítico de nuestra televisión.

Elon Musk rescata a un icono de la televisión andaluza

Concretamente, hablamos de un fragmento de 'El Risicas' contándole a Jesús Quintero que le pasó cuando fue a trabajar a un chiringuito de Chipiona. Un clip que ha transcendido, y con el que se han hecho infinidad de memes, gracias a lo característica y llamativa que era su risa mientras contaba su risa. Y parece que a Elon Musk, pese a no entender lo que está contando, le ha encantado que aparezca riendo de esa manera.

Si bien, el vídeo no se ha publicado sin más con el Risicas riendo en esta entrevista. A través de una edición posterior ha escrito subtítulos e inglés como si Risicas estuviera diciendo eso (aunque obviamente no es así). En este texto subtitulado cuenta la historia de estos días entre OpenAI y Microsoft de una manera cómica. Y acompañado de la risa de 'el Risicas' hace que sin duda se convierta de verdad en un auténtico culebrón.

Hace hincapié en el despido abrupto, pero también en la jugada de Microsoft de llevarse a estos dos activos y dejar a OpenAI en una situación realmente complicada. Un hecho que a Elon Musk le ha provocado sin duda mucha gracia y a decidido expresarlo con este vídeo en el que para quien no lo conozca, parece que se está riendo mientras cuenta esta historia que se subtitula.

En las respuestas a esta publicación no ha faltado la gente recordando que ese es un vídeo histórico de nuestra televisión andaluza, e incluso ha aparecido la cuenta de Andalucía Directo, entre estas. Pero no para reírse, sino para exigir los derechos de difusión de este material que pertenece a Canal Sur (cadena que emitió esa entrevista) y a la que Elon no ha pedido permisos para difundir. Y aunque el ente público le especifica el enlace para pedir este permiso, no creemos que Elon vaya a solicitarlo.

