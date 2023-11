El fichaje de Sam Altman corona a Microsoft como el gigante definitivo en la nueva era de la IA

La industria tecnológica, y más concretamente en el ámbito de la inteligencia artificial, está siendo en estos momentos toda una montaña rusa de idas y venidas. El protagonista, como no podía ser de otra forma, ha sido Sam Altman, quien ha sido CEO de OpenAI hasta justo este fin de semana. Su despido ha sido una sorpresa para toda la industria tecnológica, sobre todo tras ese comunicado oficial de OpenAI alegando su ‘falta de sinceridad’ en determinados aspectos que no han sido revelados.

Aunque ha habido un intento de regreso tras la inconformidad de los inversores de la empresa, Microsoft volvió a hacer lo que mejor se les da. Y es que tanto Sam Altman como Greg Brockman, ahora expresidente de la junta directiva de OpenAI, se unen a las filas de Microsoft para dirigir un equipo avanzado de investigación sobre inteligencia artificial.

Recordemos que Microsoft toma un papel fundamental en esta carrera por el liderazgo de las tecnologías basadas en inteligencia artificial. De hecho, la compañía dirigida por Satya Nadella está invirtiendo una cantidad ingente de dinero en OpenAI para, además de hacer crecer la empresa, poder hacer uso de todas las herramientas de IA en su larga lista de productos y servicios.

Microsoft ya demostró esto con Bing Chat, el generador de imágenes de Microsoft Designer, o Copilot, entre otros muchos servicios. Y es que todos y cada uno de ellos hacen uso de la API de OpenAI para acceder a ChatGPT, DALL-E y demás tecnologías de OpenAI, convirtiéndose en uno de los puntos centrales de la estrategia de Microsoft.

Y claro, como no podía ser de otra forma, el fichaje de Altman y Brockman ha sido la guinda del pastel para que Microsoft siga haciendo esfuerzos en ser una de las empresas líderes en este aún prematuro movimiento. La firma ya lideraba esta carrera junto al apoyo de OpenAI, directores de orquesta del desarrollo de la IA. Sin embargo, con ambos cabecillas ahora en Microsoft, se espera que la compañía siga siendo clave en el porvenir de la inteligencia artificial generativa.

Para Altman, este nuevo punto de partida puede ser crucial para continuar desarrollando su gran esquema en el avance de la IA. Ahora con un apoyo más férreo de Microsoft, a pesar de haber salido de una posición dominante en la escala empresarial, es posible que sea este el momento de mayor libertad para proseguir su camino.

Uno de esos proyectos quizá tenga que ver con su objetivo de desafiar a Nvidia como compañía de hardware dedicada en inteligencia artificial. Y es que antes de su despido, ya se encontraba buscando inversores para diseñar chips que pudiesen competir de tú a tú con el hardware de Nvidia.

Según Bloomberg, Altman viajó a Oriente Medio para recaudar fondos para su proyecto en clave ‘Tigris’, que buscaría el desarrollo de chips para posicionarse dentro del mercado de semiconductores, por ahora liderado por Nvidia.

El apoyo de Microsoft ante esta tarea y la potencia de la firma en el ámbito de la computación en la nube con Azure, podrían ser clave para cumplir el sueño de Altman, una armonía perfecta en software y hardware para ser líderes indiscutibles en el desarrollo de la inteligencia artificial y la supercomputación.

No obstante, sea cual sea el motivo real que ha tenido OpenAI para prescindir de Altman, a Microsoft no parece importarle. Según fuentes cercanas a Nadella, el CEO de Microsoft se encontraba 'furioso' tras haber conocido la noticia sobre el despido de Altman. Y es que si bien no está del todo claro la confianza que tengan en él desde Microsoft, lo que es seguro es que lo quieren cerca, ya que parece un activo realmente valioso. No es para menos, sobre todo por lo que se ha liado en tan solo unos días con su despido.

Brockman ya ha expresado su deseo de poder aportar sus ideas en Microsoft junto a Altman. De hecho, ya ha anunciado algunos de los compañeros de OpenAI que les seguirán en su nuevo equipo de desarrollo. Entre ellos se encuentran Jakub Pachocki, quien se encargaba de liderar el equipo responsable de GPT-4, Szymon Sidor, hasta ahora investigador científico en OpenAI, y Aleksander Madry, jefe de preparación en OpenAI y profesor en el MIT.

Estas personas se encargarán de liderar el nuevo equipo de desarrollo en Microsoft, aunque Brockman asegura que todavía habrá más personal de OpenAI que venga a la compañía.

La decisión de despedir a Sam Altman parece que está repercutiendo seriamente en el porvenir de OpenAI, aunque de momento sigue siendo una pieza clave para Microsoft. Y es que a pesar de haberles ‘robado’ a sus directivos, la compañía continúa dependiendo de OpenAI para el uso de GPT-4, DALL-E y las demás tecnologías en las que se encuentran trabajando.

Por otro lado, estos nuevos fichajes también pueden suponer el principio del fin de que Microsoft siga dependiendo de los esfuerzos de OpenAI en cuanto al desarrollo de la IA generativa. De momento, a las filas de OpenAI se ha sumado Emmett Shear, exCEO de Twitch, quien ha encontrado una oportunidad de oro para convertirse en el nuevo director ejecutivo de OpenAI.

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity: to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours, I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my…