Elon Musk quiere que X sea tu banco y da un plazo de un año a sus trabajadores para conseguirlo

Elon Musk quiere que X sea el centro de su mundo financiero, manejando cualquier cosa en su vida que tenga que ver con dinero. Espera que esas funciones se lancen a finales de 2024 y así se lo ha dicho a los empleados X durante una llamada telefónica anoche.

Ahora, la mermada plantilla de lo que era Twitter tiene un enorme reto por delante y ya veremos qué tal con la presión, teniendo en cuenta lo estricto que puede ser Musk para los procesos. Recordemos que el magnate ya no es el CEO de la empresa, sino que es Linda Yaccarino, pero ya hemos visto una entrevista de ella donde se entiende que es el CEO de Tesla quien toma las decisiones.

Musk dice que la gente se sorprenderá de “lo poderoso que es” y que en su plataforma, cuando habla de "pagos, en realidad me refiero a toda la vida financiera de alguien", dijo Musk, según el audio de la reunión obtenido por The Verge.

Un vistazo a… PAYPAL: 17 TRUCOS Y FUNCIONES TOP para DOMINAR ESTE SERVICIO

Una multiplataforma

“Si se trata de dinero. Estará en nuestra plataforma. Dinero o valores o lo que sea. Entonces, no es solo enviarle 20 dólares a mi amigo. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria”.

También comentó Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X, que dijo que la compañía considera que esto se convertirá en una “oportunidad completa” en 2024.

Ayer vimos una "gran novedad" de la plataforma X: lanzó las llamadas y videollamadas. Elon Musk quería una revolución total y por ahora solo imita a Zuckerberg y a Meta.

Musk quiere rehacer aquel sueño en PayPal

Musk quiere vencer a PayPal con el manual de estrategias de PayPal que escribió hace dos décadas. No hay que olvidar que hace unos años, en el 2000, Musk se había convertido en Consejero Delegado tras la fusión de su X.com y Confinity, la empresa de capital riesgo cofundada por Peter Thiel propietaria del programa PayPal, un servicio de transferencia de dinero más popular que el ofrecido por Musk.

Tras la dimisión de Thiel por las desavenencias con Musk, que presionó para que el sistema PayPal se basara en una plataforma de Microsoft en lugar de Unix, Musk quiso ampliar las ambiciones de la empresa y convertirla en algo más que un servicio de transferencia de dinero, haciendo que la letra X ocupara un lugar más destacado en su marca y eliminando por completo el nombre PayPal, según Max Chafkin, autor del libro de 2021 "The Contrarian: Peter Thiel y la búsqueda del poder en Silicon Valley".

La visión de Musk no duraría mucho. Thiel y Max Levchin, cofundador de PayPal, orquestaron un golpe contra Musk cuando este disfrutaba de sus primeras vacaciones en años. La junta destituyó a Musk como consejero delegado y lo sustituyó por Thiel en septiembre de 2000, según el libro de 2015 de la autora Ashlee Vance, "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future." Thiel rebautizó formalmente la empresa combinada como PayPal en 2001.

En qué trabaja ahora X

Según se sabe, actualmente, la compañía está trabajando para bloquear las licencias de transmisión de dinero en Estados Unidos para poder ofrecer servicios financieros. Musk dijo a los empleados el jueves que espera obtener los demás servicios que X necesita en “los próximos meses”.

Musk ha hablado antes de sus planes de convertir X en un centro financiero. En el pasado dijo que la plataforma ofrecería cuentas del mercado monetario de alto rendimiento, tarjetas de débito, cheques y servicios de préstamos, con el objetivo de permitir a los usuarios "enviar dinero a cualquier parte del mundo al instante y en tiempo real".

Imagen | Foto de Eduardo Soares en Unsplash

En Genbeta | Elon Musk está obligando a elegir: o trabajas mucho y muchas horas o te vas a la calle. Los empleados tienen un día para decidir