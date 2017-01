Empieza la temporada de screeners en Internet

Si seguís el blog habitualmente sabéis que hace unas semanas anunciamos el regreso de Hive-CM8, en el que proclamaban que estaban listos para lanzar nuevos screeners. Estos screeners son copias de, supuestamente, una calidad mucho mayor que las de las primeras filtraciones que aparecen, que suelen estar grabadas cámara en mano y con un audio deficiente.

Pues bien, según han publicado en TorrentFreak ha empezado la temporada de screeners con la publicación online de La Llegada, Moonlight, La La Land, Día de Patriotas y Fences, todas ellas en sus versiones originales. Los torrents que las acompañan contienen la descripción "DVDScr", copias de las películas en DVD que se envían a los jurados de los Oscars y los Globos de Oro.

Esto es algo habitual cuando se acercan los premios. El año pasado apareció un buen número de screeners antes de Navidad, mientras que la temporada 2016/2017 está siendo mucho más tranquila en comparación, con sólo cinco títulos circulando en la red.

No todo ha sido obra de Hive-CM8

Si bien el famoso grupo filtrado ha conseguido lanzar dos de estos cinco títulos, no todos los que han aparecido son responsabilidad suya. En el artículo que publicamos hace unas semanas decían que iban a ser "más cautos" con respecto a sus fitraciones, ya que iban a dejar de publicar películas antes de su estreno en cines.

Según el medio, hay personas que creen que Hive-CM8 tiene acceso a material adicional. Por otra parte, el grupo sigue buscando nuevos títulos, esperando que personas que trabajan dentro de la industria, y que tienen acceso a los screeners, tengan ganas de compartir películas. El grupo decía lo siguiente en la nota de lanzamiento de La La Land:

Estamos buscando a las personas que tienen 30 discos en casa y cuelgan fotografías por toda la red, pero que no comparten con nadie. No estamos seguros de por qué os escondéis si se puede hacer de forma discreta y segura, para visionado privado únicamente si así se pide. Sólo mandadnos un mensaje si os hace falta ayuda, de verdad que no mordemos.

Puede ser precisamente las acciones tomadas contra los filtradores lo que ha mantenido la temporada tan calmada hasta ahora. En The Verge se habla de un trabajador de 31 años de la industria cinematográfica detenido por el FBI por subir copias de DVD screener a Internet. Evidentemente si alguien no sube el contenido, los grupos filtradores no tienen nada que distribuir.

