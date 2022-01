"Enhorabuena, has ganado un iPhone 13": el bombardeo en Instagram es una estafa pero hay formas de evitarlo

Estos últimos días hemos sido víctimas de un tremendo bombardeo de perfiles que dicen que nos ha tocado un iPhone en Instagram (o que puedas hacerte con el iPhone 13 por solo 2 euros) y nos etiquetan en sus fotografías de forma masiva. Con esto, te mandan pulsar sobre otro perfil como, por ejemplo, @clic_.ee para conseguir tu premio.

Concretamente, lo que a ti te llega como mensaje es xxxxx persona "te ha mencionado en una publicación: ¿te han etiquetado en una foto? ¡Enhorabuena te has ganado un iPhone 13! Siga el enlace en la biografía" (tal y como lo muestra nuestra foto de portada que es una captura de pantalla de una de estas notificaciones que hemos recibido este último fin de semana). Y ahí ya aparece el enlace a otro perfil.

Si vas a este perfil que mencionamos verás que hay muchas fotografías del teléfono estrella de Apple de baja calidad (la verdad que no se lo han trabajado mucho, lo qjue se muestra también en el hecho de que no cuenten con muchos seguidores) y tienes ahí otro enlace a una web. Si abres ese enlace con la web te vas a librar del phishing porque te lleva a una página en blanco que solo dice Hello! y sin nada para robar información.

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

La web del sorteo

Si la abres con un teléfono Android aparece una web mucho mejor elaborada que el perfil de Instagram, desde donde arranca esta estafa y aquí podemos ver claramente que se trata de un ataque de phishing que tiene como última finalidad robar tu información. La primera pregunta que te plantean en esta página es si tienes un iPhone y las respuestas son tres: "sí, tengo u iPhone"; "Sí, todos mis dispositivos son de Apple"; y "No, pero quiero tener uno". Tras esto, lo que parecen ser comentarios de Facebook, alabando que sí es posible conseguir un iPhone 13 por 2 euros como ellos mismos han conseguido.

Hay dos preguntas más. La web afirma que esas preguntas son para demostrar que no eres un robot. Cuando acabas, te da a escoger entre varios dibujos en forma de paquete de regalo. Tienes dos intentos. Personalmente, probando la web para poder informar de ella, en el primero, perdí. En el segundo intento, ¡sorpresa!, sí me tocó el iPhone (ironía, claro). Eso se traduce, de acuerdo con esta estafa, en que tenemos que rellenar un formulario con nuestros datos y en un plazo de entre 5 y 7 días recibiremos el paquete.

Claro, todo esto no es más que una forma de robarte datos privados y bancarios para realizar otras fechorías futuras. Para parecer más profesionales, mencionan "Términos y condiciones", algo que es obligatorio en cualquier formulario donde compartimos datos en España o que no es posible que participen los menores de 18 años. Si bajas un poco en esta misma página y lees más, verás que dice que esto es parte de un servicio afiliado que te cobrará 1,50 euros para los tres primeros días y que luego pasa a cobrar una afiliación cuya tarifa de suscripción es de 49.90 euros mensuales.

Aunque aún no tenemos el testimonio de nadie que haya caído en la estafa, podemos pensar que la trampa puede tener dos frentes. Por un lado, sacar de tu cuenta casi 50 euros al mes, mientras tú no seas consciente y lo canceles. Y eso podría no ser tan ilegal, porque tú has aceptado unas condiciones de servicio. Y, por otro lado, como tú estás dando tu información bancaria, podrían usarla para robos en tu cuenta o compras en otras webs.

Cómo evitar que te sigan etiquetando

Lo mejor sería que el gigante Meta, del que Instagram es propietario, tomara cartas en el asunto, porque las protestas en las redes sociales se han ido sucediendo estos días. También los memes al respecto: uno de los más populares en una pila inmensa de cajitas que dice que esa será su habitación cuando lleguen todos los iPhones que les han tocado.

Pero mientras los administradores de Instagram no frenen este bombardeo, hay algo que también puedes hacer tú, para reducir este tipo de notificaciones. Vete al perfil de este concurso y pulsa sobre los tres puntos en la esquina superior derecha. Ahí puedes seleccionar diferentes opciones. Por un lado, puedes denunciar la cuenta, lo que te recomendamos que hagas para facilitar la tarea de Instagram a la hora de frenar a estas estafas. Y para que te dejen de bombardear, otra opción ahí disponible es la de bloquear a la persona que te etiquetó e incluso a los futuros perfiles que vaya a crear.

Pueden seguir llegándote estas notificaciones, pero probablemente en menos medida (o al menos eso le pasó a quien escribe el artículo).

Cómo evitar que te etiqueten en Instagram

Otra opción disponible, que nos explica nuestro compañero Yúbal desde Xataka Basics, es evitar que te puedan etiquetar en Instagram. ¿Cómo? Para evitar o limitar que otras personas te puedan etiquetar, el primer paso es entrar en la configuración de Instagram en tu perfil. Pulsa en el botón de menú y ahí selecciona la Configuración.

Dentro de la configuración de Instagram, accede al apartado de Privacidad y luego Interacciones. Aquí, pulsa en la opción de Publicaciones, que es la que te permite tener algo de control sobre las publicaciones de otros que te afecten a ti. Tienes que cambiar las opciones de Permitir etiquetas de. Puedes elegir que no te etiquete nadie, o que solo puedan hacerlo las personas que sigues.

Desde Genbeta hemos contactado con Instagram en España para consultar respecto a este tema. Si recibimos una respuesta, actualizaremos la información.