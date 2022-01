Así puedes mejorar tu privacidad en Instagram, si quieres tener una cuenta pública pero con control sobre ella

Puede ser que te hayas planteado cerrar tu cuenta de Instagram, y ya te hemos explicado cómo hacerlo. Tienes la opción también de desactivarla temporalmente y luego volver a reactivarla tras un tiempo. También te hemos enseñado a ganar privacidad con la reciente integración entre Instagram y Facebook Messenger para que tú puedas decidir quién te escribe a pesar de esta unión de apps.

En este artículo te vamos a explicar las diferentes opciones que tienes para tener un mayor control sobre tu privacidad. Y cuáles de esas funciones puedes activar a través de tu PC y cuáles solo son accesibles desde tu aplicación móvil. Puedes comenzar por saber si tienes la cuenta privada o pública y aprender a hacerla privada, con los pasos detallados de este enlace.

Si quieres mantenerla pública, pero con mayor control de qué es lo que ven los demás de ti, aquí te explicamos las opciones disponibles.

Un vistazo a… CLUBHOUSE LA RED SOCIAL de mensajes de VOZ Qué es cómo entrar y cómo se usa

Evita que se puedan compartir tus historias

Si tienes una cuenta pública y publicas una historia, cualquiera puede compartir esa historia con otra persona a través del Direct sin que tú lo sepas, ya que no recibes notificaciones. Para evitarlo, lo primero de todo, tienes que ir a tu perfil principal, pulsar sobre las tres líneas horizontales que hay en la esquina superior derecha en la app, o sobre el círculo con tu imagen en la versión PC. De ahí, escoge la opción de configuración.

Cuando accedes a configuración baja un poco y verás "Compartir las historias". Ahí puedes descartar la pestaña y evitar que tus historias puedan enviarse de unas personas a otras sin que lo sepas. Ojo, que sí podrán hacer una captura de pantalla y enviar esa captura.

Compartir tus historias solo a gente seleccionada

En Instagram puedes hacer una lista de "mejores amigos". Y cada vez que vayas a compartir una historia puedes seleccionar si quieres que todo el mundo vea tu story o si prefieres que solo la vean esos mejores amigos de tu lista. Para crear esta lista, en la aplicación móvil pulsa sobre las tres líneas horizontales de la esquina superior derecha. Una de las opciones que te ofrecen es "Mejores amigos". Entra ahí.

Simplemente, te dará la lista de todas las personas que oficialmente te siguen que tú sigues y podrás seleccionar una por una a quienes aceptas dentro de esta lista de personas que podrán ver ciertos contenidos de tus historias cuando decidas restringirlos. Puedes mirar la lista o usar el buscador para buscar a personas que quieres integrar entre tus "mejores amigos".

Quienes formen parte de este listado lo sabrán, porque cuando subas una historia y selecciones que solamente la quieres compartir a los "mejores amigos", les aparecerá la historia con una estrella verde. Quienes no estén aquí ni siquiera sabrán que has subido ese contenido, porque no podrán verlo.

Restringe a un contacto para que nadie vea sus comentarios

Si quieres que cuando ciertas personas te comenten solo esa persona y tú lo podáis ver (sin que esa otra persona sepa que está oculta para el resto del mundo), o si prefieres que sus mensajes privados te lleguen a "solicitud de mensajes" y tu contacto no vea si has leído tus mensajes, tienes que ir directamente a ese perfil que te resulta incómodo. Puedes hacerlo en tu Instagram en el PC o en la app. Al lado de su foto aparece su nombre, la opción de enviarle un mensaje y también tres puntos horizontales (en la app son tres puntos verticales). Pulsa sobre ellos y escoge la opción de restringir.

Ahí también podrás bloquear el usuario o incluso denunciarlo, si tienes graves problemas con ese perfil. Si solo quieres ocultarle parte de tu actividad como que nadie más vea sus comentarios y que sus mensajes te lleguen a las solicitudes y no a tu bandeja directa, restringir será suficiente. Si en algún momento decides eliminar esa restricción solo tienes que hacer los mismos pasos pero cancelando la restricción.

Oculta tus historias

Si directamente quieres ocultar cualquier publicación de tu historia a uno de tus seguidores o a una persona (aunque no te siga, si tienes perfil público, todo el mundo podrá verlas), esto solo lo puedes hacer desde la app móvil.

Vete, de nuevo, a ese perfil concreto, pulsa sobre los tres puntos verticales y simplemente indica que quieres ocultar tus historias. No podrá ver ninguna de las historias que compartas, a no ser que quites esta pestaña en el futuro.