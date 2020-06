"Enhorabuena por iOS 14. Os ha llevado seis años implementar mi diseño": un diseñador critica a Apple por "inspirarse" en su concepto

En mayo de 2014 Jay Machalani ocupó muchos titulares, al mostrar un concepto de cómo se imaginaba que sería iOS 8. Uno de los aspectos más llamativos de su propuesta fueron los widgets, que recordaban a una mezcla entre Android y los Live Tiles de Microsoft.

Hace unas horas, Apple llevó a cabo la keynote de WWDC 2020, en la que se presentó (entre muchas cosas) iOS 14. Curiosamente, el rediseño que ha mostrado Apple se parece mucho al concepto que Machalani mostró hace seis años.

Compara su experiencia con Microsoft

Debajo de estas líneas podemos ver un vídeo creado por el propio Machalani en 2014, y en aquel momento muchos medios de todo el mundo se hicieron eco de su propuesta.

Actualmente el vídeo tiene casi cuatro millones de reproducciones. Obviamente, algunos usuarios han regresado a este vídeo para dejar comentarios de apoyo al diseñador y criticar a Apple, acusándoles de haber robado este concepto.

Tras la presentación, Machalani publicó un vídeo en Twitter, en el que (con muchísima ironía) muestra cómo su concepto de 2014 se parece al presentado por Apple, y agradece (repito, con mucha ironía) a Apple por hacerlo posible y no haberse puesto en contacto con él.

Hello @Apple, Congrats on iOS 14. Took you 6 years to implement my designs, but hey: Better late than never. I'd love to tackle the many other UX/UI challenges in your products. It's never too late to say hi and reach me; take a page from @Microsoft with my Windows 8/10 project. pic.twitter.com/pTk5wzuqd8 — Jay Machalani (@technofou) June 22, 2020

"Enhorabuena por iOS 14. Os ha llevado seis años implementar mi diseño".

En el tweet, Machalani hace referencia a lo diferente que ha sido el trato por parte de Microsoft. Este diseñador formó parte del proyecto "Fixing Windows 8", y Microsoft le llegó a ofrecer trabajo, le invitaron a su campus e incluso le ofrecieron hardware de la compañía.

En cambio, Apple no se ha puesto en contacto con él durante estos seis años. Machalani ha declarado a INPUT que tenía curiosidad por vir si el éxito de este concepto (que "se hizo tan popular por casualidad") llevaría a que Apple le ofreciese trabajar conjuntamente en algún proyecto.

"Hace seis años, pensé que la pantalla de inicio era vieja y necesitaba ese cambio, mejor tarde que nunca, supongo".

Reconoce que cuando, hace unas horas, vio la presentación de iOS 14 "se rió a carcajadas". Dice que lo único que diferencia su propuesta de la de Apple es "una alineación de texto", y critica a Apple por venderlo como si fuese "una gran revolución".

Aunque reconoce que el rediseño de iOS 14 es "una evolución obvia", Machalani afirma que su trabajo les ayudó a implementar un conjunto de diseños y bocetos que creó para renovar iOS sin que hubiese mucho impacto en la experiencia que conocíamos.

Exactly! Everyone saying that Apple have to "pay up" are missing the point. The goal was to propose a solution and get exposure at the same time. It got implemented; mission accomplished. It's just a bit sad not even hearing a "We're working on it!". Microsoft did that. — Jay Machalani (@technofou) June 23, 2020

Un usuario respondió a su vídeo, criticando que "grandes compañías tomen prestada la inspiración de ti". Machalani dice que "todo el mundo afirma que Apple tendría que haberle pagado, y ese no es el punto". El diseñador cree que "es triste que la compañía ni siquiera le hubiese dicho que estaban trabajando en ello".