Entras a Google Fotos y te encuentras tus fotos antiguas corruptas: esto es lo que está pasando a muchos usuarios

Hay usuarios informando de que sus fotografías guardadas en la nube de Google Fotos están presentado fallos. En foros de ycombinator y de apoyo de Google, muchas son las personas que dicen que, revisando fotos antiguas han visto algunas están corruptas o dañadas.

"Las fotos más antiguas de mi disco han empezado a corromperse. El problema** parece una mancha de agua con decoloración masiva y pérdida de datos**", dice un usuarios en Google Fotos que muestra sus fotos, como esta:

"La mayoría de las fotos son de alrededor de 2014. Son fotos que sé que están cargadas y guardadas correctamente. Me di cuenta del problema hoy. He tratado de ver en varios navegadores, así como en la descarga de las fotos en la memoria local" y "aparentemente no hay un patrón de qué fotos están corruptas y cuáles no", son algunas de las quejas.

Otro usuario responde que tiene el mismo problema en su cuenta y con la mayoría de las fotos de 2014-2015, no importa el dispositivo (pixel 6 pro con android 13, pixel 3a xl con android 12, MacBook pro Monterey 12.6).

No es la primera vez

El problema es que, si miras en Internet, no es la primera vez que esto pasa ni la primera vez que los usuarios están a disgusto por haber perdido algo tan valioso como sus fotos personales del pasado. Y el problema es que son los propios archivos, porque al descargarlos mantienen ese problema.

"No es cosa de mi dispositivo, ya que me pasa en 4 móviles en web y en iOS. Así se ven. He cerrado y abierto la cuenta, he probado de todo. Es problema de los propios archivos, porque cuando los descargas están así", decía un usario español en 2020.

Propuestas de alternativas

Y ante esto, otros usuarios que quieren ayudar dan consejos de cambiar, directamente, de plataforma: "Estoy pasando por el proceso de cambiar de Gmail a una cuenta de Fastmail bajo mi propio dominio. Me encanta la libertad de tener mi propio dominio y poder cambiar de proveedor de correo electrónico cuando quiera" dice uno.

Para almacenar las versiones originales de las fotos y los vídeos, sincronizo desde mi teléfono a un ordenador de casa usando Syncthing, y almaceno copias de seguridad de mis archivos en AWS S3 usando Restic para copias de seguridad encriptadas".

También se recomienda tener copias locales y en la nube de los datos. Otra persona dice que hace copias de seguridad periódicas de sus datos de Google utilizando Takeout, principalmente para la copia de seguridad de GMail. Hay quien dice que se niega a dar sus archivos con tanto valor a terceros y prefiere siempre copias de seguridad locales.

Y también recomiendan la inteligencia artificial: nada que un poco Stable Difussion no pueda arreglar, dice un usuario.