Cuando Google Fotos gratuito se acabó, comencé a usar una alternativa que ha acabado gustándome más. Pero en vídeo no veo solución

Hace un año, el Google Fotos de las subidas ilimitadas gratuitas nos abandonó para siempre. Para mí, que me había estado preparando, el giro de timón de Google no fue un drama. En el mercado había más alternativas "gratuitas", como Amazon Photos para clientes de Prime, así que comencé a utilizar el servicio más intensivamente.

Además de regalar a Jeff Bezos todas las fotos que tenía en local hasta ese momento, activé la subida automática de fotos en calidad original en el par de móviles que tengo por casa. Y desde entonces he disfrutado tanto del servicio que no echo de menos Google Fotos, salvo por el drama que es el almacenamiento de vídeos. Ahí considero que los usuarios que grabamos mucho nos hemos quedado huérfanos de buenas opciones.

Amazon Photos suple casi todo lo que para mí era Google Fotos, o incluso lo mejora

Gracias a Amazon Fotos he podido disfrutar de preocupaciones de la cámara en mis vacaciones.

Lo primero en lo que Amazon Photos destaca es en conservar nuestras fotografías intactas. Frente a Google Fotos, no realiza ningún tipo de compresión si no queremos. Así, mantendremos nuestros PNG, HEIC, JPG o DNG como si los hubiésemos almacenado en local.

No es algo menor. Yo era fiel defensor de la compresión de Google Fotos. Siempre me pareció magnífica. Desde el comienzo, haciendo comparativas 1:1 con fotos hechas por móviles, lograba distinguir entre originales y comprimidas, pero ampliando a unos niveles extremos para la mayoría. Sin embargo, alguna vez hacía fotos en RAW, y ahí Google Fotos destrozaba las fotos.

Este año algo cambió. Haciendo fotos en mis vacaciones con un iPhone 13 Pro, descubrí que en algunos casos el procesado de imagen que hacía era insoportable. Reducción de ruido disparada, nitidez artificial por software exagerada (produciendo molestos halos), contraste subido... Yo necesitaba poder editar a fondo mis propias fotos, sentir que fueran mías desde la base, y para ello solo había una solución: disparar en RAW.

Las fotos en RAW hechas con Halide (porque el formato ProRAW de Apple tampoco me gusta) ocupan unos 12 MB. En un momento dado, me quedé sin espacio en el móvil y tuve que borrar estas imágenes. Y pensé que iba a perder las tomadas RAW por cómo las perdía con Google Fotos, pero no fue así. No recordaba que Google Photos las conservaba, y efectivamente, ahí estaban todas sin problemas. Tanto que, al volver a casa, pude revelar por encima Lightroom unas 500 fotos. Fotos con un ruido que parece casi de cámara semiprofesional.

Para mí, solo eso ya pone a Amazon Photos por encima de Google Fotos. Por lo demás. Amazon tiene un buen reconocimiento facial con el que he podido encontrar fácilmente a amigos y familiares. El buscador no me ha parecido tan bueno. Con Google buscaba "naranja" y encontraba fotos con tonalidades naranjas que recordaba haber hecho, por ejemplo en atardeceres. Sin embargo, con esa misma búsqueda en Amazon, solo encuentro frutas.

La búsqueda en Google Fotos era mejor con ciertos términos.

Algo para lo que también he usado Amazon Fotos ha sido para compartir álbumes de vacaciones. Y aunque algunas personas agradecen poder descargar las fotos en tamaño original, otras me han preguntado que por qué no las envío con Google Fotos y así añaden sus propias fotos a modo de álbum colaborativo. Es lo que tiene salir del ecosistema de Mountain View. Para mucha gente, fuera hace frío.

El drama de los vídeos

Google Fotos destrozaba los vídeos hechos con el móvil. Es una realidad. El plan ilimitado gratuito soportaba, como mucho, subidas a 1080p. Es decir, que todos los vídeos que grabábamos en 4K automáticamente se comprimían. Y la compresión no era buena. Vídeos de 80 MB se quedaban en 1,7 MB. Sin embargo, era todo un seguro de vida. Sabías que los vídeos no iban a tener la calidad original, pero estarían ahí "para siempre".

Así que, al recordar haber grabado algo, solamente tenías que hacer un par de búsquedas inteligentes y eureka, el vídeo aparecía. Una vez se subían a Google Fotos, yo iba haciendo copias de los vídeos en local, pero como digo, el lugar donde encontrarlos siempre era la aplicación o web del servicio de Google.

Ahora, con Amazon Photos, ese seguro de vida se ha perdido por completo. Si bien la subida de vídeos existe como posibilidad, Amazon solamente permite subir gratuitamente 5 GB de vídeos. Después de eso, toca pagar. Y ahí es donde viene el problema. Solo este verano, he grabado con el iPhone 100 GB de vídeo. Y cortándome en muchos momentos, por tenerlo casi lleno. Así que he pensado, ¿y por qué no pago almacenamiento en la nube?

Con Google Fotos se fue un seguro de vida en vídeos que no tiene sucesor: ni por comodidad ni por las limitaciones de espacio aunque pagues

Viendo las distintas opciones, llegaba a la conclusión de que podría pagar los 100 euros anuales que aproximadamente piden Apple o Google por el plan de 2 TB. Pero ahí está el problema. 2 TB parece mucho almacenamiento, pero si he grabado 100 GB solo en un verano, 2 TB son pan para hoy y hambre para mañana. Al ritmo al que generamos contenido, cualquier cantidad, por grande que nos parezca, se acabará quedando pequeña. Ha sido una constante en la historia de la informática, y no va a frenarse ahora.

Google Fotos era un salvadidas porque aunque aniquilara la calidad de mis vídeos, los almacenaba gratuitamente y me permitía volver a ellos una y otra vez. Pero ya no hay una opción así de una empresa de la que me fíe, que no solo sea gratuita, sino que te deje subir TODO. Nos hemos quedado huérfanos, y la única solución que veo es tirar de un NAS.

Al acabarse el Google Fotos de siempre, hacerme con un NAS era mi máxima prioridad, pero luego fue cayendo en la lista, a medida que veía que con Amazon Fotos y simples discos duros tiraba bien. Como conté en su momento, YouTube me sirve para reemplazar parcialmente a Google Fotos, pero no es una plataforma que esté pensada para subir vídeos privados ni la aplicación es cómoda para eso.