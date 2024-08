Este conocido youtuber acaba de pasarse a Linux tras más de 26 años con Windows y Mac: estas son sus razones

Si llevas mucho tiempo en esto de los cacharros, seguramente hayas pasado alguna vez por la fase de cambiar de sistema operativo. En gran parte de los casos, el cambio suele venir porque nos acaban cabreando ciertas tendencias del sistema operativo o incluso la estrategia que sigue la compañía de turno dueña del software que manejas.

Para DankPods, ha sido justamente así. Y es que tras décadas utilizando Windows y Mac, finalmente se ha pasado a Linux. El youtuber explica todas las razones en su último vídeo, pero básicamente el resumen es que quiere “más control” sobre su equipo, desconfiando de las compañías acerca del trato con sus datos. Además, también ofrece su perspectiva como un usuario más que pasa a Linux, hablando de todas las frustraciones que puede ocasionar tras dar el salto.

Linux es tener el control

El creador de contenido es conocido por hablar sobre cualquier producto tecnológico desde el punto de vista de una “persona corriente”, explicando su opinión de una manera desenfadada en vídeos donde generalmente aparecen únicamente sus manos sobre un iPad con funda verde.

Que este conocido youtuber haya dado el salto a Linux ha generado cierta discusión en los foros y comunidades que centran la conversación hacia este kernel. No es para menos, pues DankPods ha sido usuario de Windows y Mac desde los 90, comenzando con un iMac de 1998 y después pasando por prácticamente todas las versiones de Windows hasta Windows 8, donde volvió a dar el salto a Mac.

El creador de contenido explica en el vídeo por qué se ha pasado a Linux. Principalmente fue por sus frustraciones hacia Windows y Mac, sobre todo en lo que a no tener el control de sus datos e información se trata. Además, la publicidad en Windows, o la estrategia que está tomando la compañía en torno a la inteligencia artificial, han sido razones importantes para acabar dando el salto. DankPods tampoco se ha quedado callado con Apple, mencionando los errores y filtraciones de datos de la compañía en el pasado.

Para DankPods, hay una parte muy sencilla y amigable de Linux para el usuario, que es la interfaz gráfica de sus distribuciones. Luego está esa parte que “da miedo”, que es básicamente el terminal y todo lo que implica. Sin embargo, en el vídeo explica que entiende a los usuarios más hardcore de Linux con el uso del terminal, pues una vez adquiridos los conocimientos, es muy rápido y eficaz hacer lo que uno se propone, como bucear en cualquier carpeta de tu sistema, o algo tan sencillo como descargar cualquier aplicación directamente desde la consola sin publicidad de por medio, y sin dudas sobre qué versiones descargar sobre un programa.

Eso sí, también menciona que no hay curva de aprendizaje, sino un llano que acaba en “una montaña” completamente vertical donde el usuario tendrá que escalar con esfuerzo hasta lograr sacarle provecho a Linux. Y es que si bien es cierto que siempre se necesita un esfuerzo extra por parte del usuario para aprender a utilizar un sistema operativo de cero, la cosa se complica cuando nunca has tocado un terminal y has estado acostumbrado durante toda tu vida a una interfaz gráfica.

Para DankPods, Linux es control, y tras usar la Steam Deck, donde su sistema operativo (SteamOS) es otra distribución de Linux, también se dio cuenta que Linux para gaming es una buena opción (gracias a Wine y Proton), aunque menciona que hay algunos juegos a los que no puede jugar, sobre todo aquellos que obligan al usuario instalar un anticheat tan invasivo en el sistema como Easy Anticheat.

