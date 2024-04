Envió un WhatsApp diciendo "no contéis conmigo el lunes" y la Justicia lo ha considerado una dimisión. No tendrán que indemnizarle

Un simple mensaje de WhatsApp en un momento puntual puede acabar con un puesto de trabajo. Esto es lo que ha puesto de manifiesto el mensaje de un trabajador fijo discontinuo de la empresa Servitec Noroeste S.L que decía "Con todo el respeto del mundo pero el lunes no contéis conmigo. Un saludo y de todos modos, gracias". Esto fue entendido como una dimisión por parte de la empresa, pero el trabajador decidió recurrir a la justicia al no considerarlo como tal.

Pero tanto el Juzgado de lo social de A Coruña como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia tras un recurso han dejado claro que esto es una dimisión dando la razón a la empresa. Todo basándose en una sentencia del Supremo del año 2000 en el que se recogía las formas en las que se puede dimitir de un puesto de trabajo.

Un 'simple' WhatsApp acaba considerado como dimisión

Si observamos los precedentes, hablamos de un trabajador que estaba en esta empresa como fijo discontinuo desde el año 2017, pero que no fue llamado a trabajar en el año 2020 presentando una papeleta de conciliación por despido que fue desestimada. Pero en septiembre de 2021 si que decidieron llamarle con un mensaje que le llegó el viernes para incorporarse ese mismo lunes.

La respuesta fue la que derivó en todo este problema que fue la siguiente:

No gracias, la verdad es que después de dos años nadie se dignó a hablar conmigo, a informarme de mi situación en la empresa, ¿y me venís un viernes avisándome que el lunes vaya a trabajar una semana y media de contrato? No, gracias, no estoy tan desesperado, con todo el respeto del mundo, el lunes no contéis conmigo

Este mensaje provocó que en el año 2022 el trabajador no fuera llamado por la empresa, comenzando con el procedimiento judicial que acabó con la finalización de la relación laboral. Según la sentencia:

Hay manifestación expresa, por parte del trabajador de su intención de finalizar la relación laboral existente, pues así se extrae del contenido del WhatsApp remitido por el mismo a la empresa en contestación al llamamiento por la empresa para que se incorporara en el centro de trabajo.

Esto se suma también a los precedentes en el puesto de trabajo donde el trabajador había estado durante breves tiempos trabajando sin ningún tipo de reclamación. De esta manera podemos ver que siempre hay que pensar dos veces el hecho de enviar un mensaje a uno de nuestros jefes. Y es que este despido se ha sentenciado como procedente y esto llevará a que el trabajador no tenga derecho a indemnización.

Todos pensamos que un mensaje de WhatsApp es algo menor y que no tiene validez, haciendo que las dimisiones se tengan que hacer por carta o email. Pero la realidad es que esta es una vía de comunicación muy válida para renunciar a un puesto de trabajo aunque en ese momento no queremos. E incluso decir que no quieres ir a trabajar un día es manifestación de querer romper la relación laboral. Por ello es relevante medir siempre las palabras.

