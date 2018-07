Si eres fan de Gorillaz hoy podrás chatear con Murdoc a través Messenger o Skype para ayudarlo a salir de la cárcel

Gorillaz se encuentra actualmente promocionando su nuevo disco, The Now Now, que no sobra decir es excelente y suena más como el Gorillaz de siempre y no tanto como lo que venimos que escuchamos en los últimos años.

Pues como sabemos, la banda siempre ha sido bastante creativa, empezando por el simple hecho de que básicamente sus miembros son caricaturas de ficción, y esta vez uno de ellos, Murdoc, se encuentra en prisión y necesita tú ayuda. Aquí es donde entra lo del chat.

Durante la entrega de los BRIT Awards 2018 la banda anunció que Murdoc Niccal, el bajista de Gorillaz, estaba en la cárcel, y luego en junio los fans empezaron a recibir emails con un mensaje SOS, Murdoc necesitaba nuestra ayuda.

En aquella ocasión los fans tenían que conectar con Murdoc a través de Alexa, literalmente gritando al altavoz "Open Free Murdoc", después de eso los fans recibían una llamada del mismo Murdoc desde "la prisión", donde contaba que lo habían incriminado por contrabando.

Como no todo el mundo tiene un speaker con Alexa o similares, también podemos ayudar a liberar a Murdoc chateando con él a través de varias plataformas. Y hoy a partir de las 16:00 (hora de España) podremos hacerlo desde Facebook Messenger, Skype o KIK (añadiendo "Free Murdoc" como contacto).

La campaña 'Liberen a Murdoc' es básicamente un juego online entre los fans y la banda. En los chats te vas a encontrar con un bot, y tendrás que, posiblemente, dar algunas pistas con las que se armará un mensaje de audio que se transmitirá a través de los altavoces de la prisión.

Si eres fan de Gorillaz, es algo divertido y tonto en lo que participar sin mucho esfuerzo.

