Un error de Google hace que muchos estén recibiendo dinero de forma aleatoria: hay quien ya ha canjeado más de 1.000 dólares

Durante esta madrugada parece que multitud de usuarios están recibiendo dinero en Google Pay de forma totalmente aleatoria. Todo apunta a que se debe por un error de la propia compañía. Sin embargo, en el mensaje que acompaña a la recompensa se puede entender que el cashback ha sido recibido por testear la experiencia de Google Pay.

En España y en otros territorios la aplicación de Google Pay no existe, siendo Google Wallet la experiencia más parecida a la que podemos optar. No obstante, si dispones de la primera mencionada, te recomendamos que le eches un vistazo a la pestaña de "Ofertas" para conocer si has recibido algo de dinero por parte de Google.

Reddit se ha plagado de comentarios durante las últimas horas en varias publicaciones relacionadas con los productos de Google. En esta de aquí vemos personas que han conseguido hasta 1.072 dólares sin siquiera esperarlo. Las cantidades varían de manera aleatoria parece y son muchos los usuarios que han estado informando de todo lo que han ganado.

Uhhh, Google Pay seems to just be randomly giving users free money right now.



I just opened Google Pay and saw that I have $46 in "rewards" that I got "for dogfooding the Google Pay Remittance experience."



What. pic.twitter.com/Epe08Tpsk2