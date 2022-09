Google ingresa por error 250.000 euros a un ingeniero: quería devolverlos, pero Google le ignoraba por completo

Recibir una notificación en tu banco con un ingreso de 250.000 dólares puede ser el deseo de más de uno que está leyendo estos párrafos. Y es que esto es lo que le pasó una mañana a un ingeniero, Sam Curry, por parte de Google. El problema es que aunque él quería terminar devolviéndolo, ya que no le pertenece y fue un error de Google, la compañía no daba ningún tipo de señal para poder devolver este dinero. Esto era algo que ya vimos en un error con Crypto que hizo que una mujer se pudiera comprar una mansión.

Este ingeniero se centra en resolver buscar fallos en las entrañas de las empresas de primer nivel que existe actualmente como por ejemplo Google. Pero en este caso no esperaba recibir un ingreso de esta magnitud sin ningún tipo de justificación. Y aunque algunas personas habrían pensado en quedárselo, este ingeniero quería devolverlo a toda costa, ya que al final no le corresponde a él.

Sam Curry trató de contactar a través de diferentes vías con Google para poder pedir una explicación acerca de este ingreso inesperado. Si bien, al no recibir ningún tipo de respuesta ha querido pasar a un nivel superior al publicar en su cuenta de Twitter un pantallazo con el ingreso y también etiquetando a Google. Al final Twitter actúa como un altavoz gigante sobre el que cualquier empresa puede recibir algún tipo de información.

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?



(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli