En China hay millones y millones de redes WiFi con esta contraseña. Esta es la explicación de algo que también pasa en Vietnam

No es ningún secreto que entre las contraseñas más usadas a escala mundial hay grandes clásicos como '123456', o dejarnos llevar por la comodidad de 'qwerty' y la obviedad de 'password'. Hasta la Guardia Civil insiste en la gravedad del asunto, invitándonos a cambiarlas por nuestra seguridad. Si te cuesta crear una robusta, siempre puedes usar un generador de contraseñas.

Si nos centramos en las claves exclusivamente numéricas, a la sempiterna sucesión de números naturales ordenados y cortados a conveniencia repasado anteriormente se unen otras como '000000' o '123123'. Pero hemos dicho a escala mundial, porque en Asia es otra historia.

Si nos centramos en el WiFi (que recordemos, admite como mínimo ocho caracteres), también vas a encontrar el típico '123456789', pero aparecen otras como '88888888', '11111111', '68686868' o '66668888'. No solo no es casual sino que tiene todo el sentido del mundo. Algo tan cultural como las supersticiones se abren paso entre las contraseñas más usadas.

El '88888888' es el '12345678' chino

Te pongo en antecedentes: vas a un alojamiento turístico, a una cafetería o a un restaurante y pides el Wi-Fi. Aquí es relativamente común encontrar alguna combinación con el nombre del local y el año de apertura, pero también se deja caer alguna de esas contraseñas más usadas y nada recomendables desde el punto de vista de la seguridad. La ley del mínimo esfuerzo y la mínima seguridad, ya que cualquiera podría probar y acertar. Un recordatorio: tanto en esas WiFi abiertas como en la de locales en los que no sabes quién está conectado, extrema las medidas de seguridad y no compartas información sensible.

En Asia también hay contraseñas comunes, pero hay que cambiar de patrón. Así, comienzan a aparecer combinaciones con el ocho como protagonista o con el seis y el ocho. En Reddit hay gente que cuenta su experiencia en hoteles en China detallando que la mayoría tiraban de ese '88888888' ocho ochos, los ocho ochos de la suerte. Otros cuentan su experiencia en Vietnam, donde además aparecen los '68686868' o '66668888'.

Porque en China la palabra empleada para el ocho suena similar a la palabra 'fortuna', así que se usa bastante para dar suerte a ese proyecto empresarial. En vietnamita, más de lo mismo: el seis y el ocho suenan como riqueza y prosperidad, así que es común emplearlas. Otra curiosidad: en el otro lado de la balanza está el cuatro y sus respectivas combinaciones, ya que el cuatro es un número a evitar por su similitud con el carácter de 'muerte'. En resumen: se evitan los cuatros y se intenta poner los cuatros tantas veces como sea posible.

Así que ya sabes, si estás en China y en algún momento necesitas conectarte al WiFi y tienes alguna a tu alcance, después de los grandes clásicos universales, inténtalo con '88888888'.

