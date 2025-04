A la pregunta de cuándo enseñar a programar hay consenso entre profesores, y también en el cómo: "No hay ni que tocar pantallas"

En un mundo donde la inteligencia artificial y los algoritmos moldean cada aspecto de nuestra vida, la pregunta ya no es si enseñar programación en las aulas, sino cuándo y cómo. En España, la enseñanza de programación en las escuelas varía según la comunidad autónoma y el centro educativo. Sin embargo, es común que los estudiantes comiencen a familiarizarse con conceptos básicos de programación desde edades tempranas.

Las voces de expertos, docentes y hasta de los propios alumnos marcan un camino lleno de consensos y urgencia, aunque el conocimiento aplicado a la materia todavía depende mucho de la enseñanza extracurricular. En este artículo le hemos preguntado a dos expertos sobre cuándo se debería enseñar a programar. También compartimos el contagioso entusiasmo de Hugo, que con 12 años lleva ya un largo recorrido en esto de la programación.

En España, la educación tecnológica difiere entre comunidades autónomas

En el marco nacional, la nueva ley de educación LOMLOE establece 'Tecnología y Digitalización' como asignatura obligatoria en la ESO. Hay diferencias por comunidades autónomas con Navarra a la cabeza al tener programación integrada en las asignaturas de primaria. Madrid y Cataluña también destacan por agregar materias tecnológicas obligatorias en secundaria. La primera de estas por ejemplo apuesta por los Institutos de Innovación Tecnológica.

En la educación primaria en España, se cuenta con los contenidos incluidos en la asignatura de Conocimiento del Medio y en bachillerato se recoge como una asignatura optativa del itinerario tecnológico.

No obstante, cuando se trata de enseñar a programar, hay cierto consenso entre los expertos que subraya el hecho de empezar cuanto antes.

"Sorprende lo rápido que las criaturas son capaces de entender la esencia de la programación"

Eva Rodríguez de Luis, compañera del medio y con 10 años de experiencia impartiendo clases de robótica y programación, no duda: "Llevo una década dando clases [...] y sorprende lo rápido que las criaturas son capaces de entender la esencia de la programación: de entender conceptos como dividir tareas en otras más pequeñas y sencillas, lógica básica, objetos, variables...".

Para ella, no se trata solo de preparar para el futuro tecnológico –"cada vez vamos a hablar con más máquinas"– sino de adquirir una metodología aplicable a múltiples disciplinas: "los algoritmos son la base de resolución de problemas que sirven en otras disciplinas de ciencias". Para Eva es "esencial, tanto para la vida futura como para mejorar a la hora de abordar problemas."

Javier Penalva, editor en Xataka y profesor de secundaria que imparte, entre otras áreas, 'Digitalización', coincide en la relevancia de una temprana formación. Va más allá de la lógica y la resolución de problemas, destacando un aspecto crucial: la creatividad.

Penalva considera la enseñanza de la programación como algo "tremendamente importante y muy valiosa para el alumnado", no solo por "trabajar la capacidad de resolver problemas complejos [...] o el desarrollo del pensamiento computacional", sino porque "incluso a edades muy tempranas, enseñar programación es clave para fomentar la creatividad y con ello iniciarse en un perfil de consumidores activos y no pasivos de la tecnología". Se trata, por tanto, de empoderar a los estudiantes para que no sean meros usuarios, sino potenciales creadores.

"Enseñar a programar no debe considerarse exclusivamente al uso de algún lenguaje específico"

Ambos están de acuerdo en que los críos deben familiarizarse con los conceptos básicos de la programación a edades tempranas, aunque la cuestión de su obligatoriedad también surge inevitablemente. Y es que ambos expertos abogan por su inclusión formal en el currículo.

Eva es clara: "Sí [debería ser obligatoria]". Propone integrarla "dentro de una asignatura curricular que les forme en áreas más clásicas de la informática [...] pero también en prompts y programación". Penalva matiza según la etapa: "Absolutamente". Sugiere que en primaria podría no ser una asignatura aislada, sino integrada para introducir "el pensamiento computacional en el aula", aprovechando iniciativas como el programa Código Escuela 4.0. Sin embargo, en Secundaria, aunque presente transversalmente, defiende que "a partir de tercero de la ESO tenga sentido ya una materia exclusiva de programación disponible para todo el alumnado. Y de manera obligatoria."

Penalva propone una ventana muy temprana: "a partir de los 5 años sería un momento ideal". Enfatiza que "enseñar a programar no debe considerarse exclusivamente al uso de algún lenguaje específico", sino que abarca "seguir instrucciones de manera ordenada, plantear diferentes soluciones a un mismo problema o desarrollar la creatividad". De Luis sitúa el inicio formal "a nivel educativo oficial" en "la primaria", una vez que "las bases de operaciones básicas sencillas y la lectura estén más o menos asentadas".

Curiosamente, ambos expertos coinciden en un punto fundamental para estas primeras etapas: la desconexión inicial de las pantallas. Eva cree "interesante no recurrir a pantallas o dispositivos, sino tirar de recursos como lecturas o juegos". Penalva lo secunda, destacando que "a partir de los cinco años la gran ventaja [...] es la cantidad de material diverso que podemos usar. No hay ni tan siquiera que tocar pantallas de ningún tipo, con mucho material unplugged, kits de robótica autónomos y prioridad de los elementos que requieren de manipulación directa y física del alumnado." Hablan de "juegos educativos de tipo tapete de casillas o de mesa básicos", "tarjetas con pictogramas", en definitiva, material manipulativo que siente las bases del pensamiento algorítmico antes de enfrentarse al código.

Y, ¿qué opinan los propios estudiantes? La experiencia de Hugo, un joven de 12 años, es un testimonio elocuente del impacto positivo de esta formación. Se siente "muy capaz, muy culto y muy motivado con la informática y la programación". Su progreso es notable: "al principio hacía programas muy simples [...] pero ahora, hago programas más complejos y completos como servidores, bases de datos, páginas web, videojuegos sencillos y software empresarial genérico."

Hugo no solo percibe la importancia actual y futura de la programación –"será muy importante en el futuro, mucha gente se dedicará a ello y mejorará todo nuestro mundo"– sino que lamenta su ausencia en muchos centros: "Es una pena que muchos colegios no incluyan las bases básicas e intermedias de la programación". Su determinación es clara: "Sí, yo me voy a dedicar a esto en el futuro, quiero hacerlo hasta que me jubile."

Tal y como podemos comprobar, la opinión de los expertos sobre enseñar a programar en España parece inclinarse hacia una introducción temprana. La clave, según los expertos, reside en comenzar con el desarrollo del pensamiento computacional a través de métodos lúdicos y manipulativos, para luego avanzar hacia lenguajes y herramientas digitales.

Para muchos, la integración curricular, preferiblemente obligatoria y adaptada a cada etapa, se perfila como necesaria para dotar a las nuevas generaciones de las herramientas no solo para usar la tecnología, sino para comprenderla, crearla y, en definitiva, para desenvolverse con soltura en la actualidad.

