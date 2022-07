Seis juegos educativos gratis para aprender a programar (en docenas de lenguajes)

Empezar a programar puede resultar desalentador. Hay muchos conceptos que comprender antes de que lo aprendido pueda traducirse en algo 'vistoso' que nos motive a seguir aprendiendo. Por eso, tanto si somos estudiantes como formadores, resulta útil contar con herramientas que nos permitan incentivarnos.

Y si además logran que nos divirtamos en el proceso, mejor que mejor. Para ello, os traemos seis juegos web gratuitos para aprender/enseñar programación:

Blockly Games es una serie de juegos educativos que enseñan programación empezando por la programación visual mediante bloques, al estilo de Scratch. Se dirige a niños sin experiencia previa en este campo, con el objetivo de ir introduciéndoles poco a poco —"a su propio ritmo"— en los principales concepto hasta que estén listos para lidiar con lenguajes más convencionales (esto es, basados en texto).

Así, el primer juego de la serie es poco más que una introducción a la programación usando bloques, pero los siguientes juegos van presentando conceptos como los bucles, los condicionales, las ecuaciones matemáticas, las funciones… hasta poner en contacto al alumno/jugador con JavaScript.

CheckIO es un juego basado en un pequeño mundo virtual en el que podemos ir superando progresivamente niveles mientras resolvemos retos de programación recurriendo a código, ya sea en Python o en TypeScript (juntos, pero no revueltos: hay una versión diferente del juego para cada lenguaje). Un editor de texto online nos permitirá experimentar en tiempo real en qué consiste programar.

Basado, sobre todo, en el método de prueba/error (muestra las soluciones de otros usuarios a los desafíos cuando nos atascamos), CheckIO permite a los profesores usarlo para gestionar grupos de alumnos y poder seguir de cerca cómo progresan en el uso del juego.

CodeCombat nació en 2013 como un juego estilo RPG que ocultaba un 'plan de estudios' cuidadosamente diseñado para hacer de la programación algo atractivo y accesible para los estudiantes. Desde entonces, más de 20 millones de ellos han utilizado código (en JavaScript, Python o C++) para hacer avanzar a sus personajes en la consecución de los retos del juego, basados sobre todo en la confrontación 'cara a cara' con otros personajes.

Cada personaje elegible por el jugador (hasta un total de 16, aunque no todos son gratuitos) cuenta con diferentes características y habilidades, como es habitual en este género (también es habitual su ambientación: una mazmorra). Y a los usuarios más inexpertos, el editor de código lo ofrecerá funciones de autocompletado.

Los responsables de CodeCombat han promovido, incluso, la puesta en marcha de una 'CodeCombat AI League': "un eSport único", en palabras de su CEO, Nick Winter, "que convierte la codificación competitiva en el espectáculo que merece ser".

CodinGame es un sitio web que recurre hace uso de un juego por turnos para ayudarnos a desarrollar habilidades de resolución de problemas. Permite formar comunidades y crear competiciones. Pero destaca, ante todo, por la enorme cantidad de lenguajes de programación que soporta:

"JavaScript, Java, Python, Kotlin, Scala, Swift, Objective-C, Ruby, Rust, C, C++, C#, Groovy, Perl, Clojure, Go, Haskell, PHP, Lua, Bash, Dart, VB.net, F#, OCaml y Pascal".