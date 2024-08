Del aceite a la programación: un pueblo de Jaén es un centro de desarrolladores. Así es la iniciativa que quiere llevarse por España

Hace unos días me encontré en LinkedIn con una publicación de Fernando Rodríguez , Chief Learning Officer de KeepCoding, compartiendo la historia del pueblo Jamilena, ubicado en Jaén y de un grupo de alumnos que publicaba el medio El Español. Leí la historia y me resultó muy interesante, así que lo contacté para que me contara más sobre el proyecto y otras ideas que se puedan llevar a cabo en otros lugares de la "España vaciada".

Tuvimos una charla por Google Meet donde también asistieron Adriana Botelho, cofundadora y CEO de KeepCoding y Juan Carlos F. Galindo como encargado de la comunicación.

Cuál fue mi sorpresa que, charlando sobre cómo la situación de Jamilena podría replicarse en otros lugares de España, Fernando Rodríguez mencionó cómo lugares como es la Cuenca Minera Asturiana podrían ser idóneos para este tipo de iniciativas. Mientras hablábamos en una videollamada, yo estaba sentada en mi casa frente a un pozo minero de la mencionada región que mi interlocutor conoce bien.

Más allá de eso, desde Keepcoding compartieron información muy interesante que hemos recogido en un reportaje. Cabe destacar que Jamilena, es una localidad que se encuentra a 16 kilometros de Jaén, tiene algo más de 3.000 habitantes y, mientras que su economía tradicionalmente se ha basado en la producción de aceite, el ajo y también la automoción, ahora muchos de sus habitantes son programadores.

Una iniciativa casi sin plantearla

Adriana Botelho, cofundadora y CEO de KeepCoding nos ha explicado que este caso de Jamilena fue algo que surgió de forma casi espontánea. No fue algo pensado como una iniciativa como tal. Comenzó con un "alumno inicial que se formó con nosotros, consigue su objetivo de ser desarrollador, sale de la situación que tenía y comienza a trabajar en remoto".

Viendo su historia, personas de su familia y amistades y luego amistades de amistades, decidieron apostar por estudiar con KeepCoding y formarse en programación. Y afirma que incluso uno de los habitantes del pueblo trabaja para una empresa de Estados Unidos desde su pueblo jienense.

Aunque esto es una iniciativa que ha salido de forma improvisada, KeepCoding lo ve como una opción viable para que la España vaciada no deba vaciarse todavía más o simplemente dar la posibilidad a la gente de decidir dónde pueden vivir.

KeepCoding lo que ofrece es Bootcamps en Programación y Tecnología. Un bootcamp es un programa intensivo de formación que busca equipar a los estudiantes con habilidades prácticas y aplicables en un corto período de tiempo. A diferencia de las rutas educativas tradicionales, los bootcamps se centran en enseñar tecnologías actuales demandadas por la industria, metodologías de trabajo actualizadas y habilidades prácticas en áreas como la programación, el desarrollo web, el diseño UX/UI o el Big Data.

Dejar de vaciar la España vaciada

Desde KeepCoding han contado que tienen conversaciones y alianzas posibles que están llevando a cabo como con Caja Rural o la fundación Princesa de Girona, con el objetivo de hacer algo similar de lo que pasó en Jamilena, aunque de manera planteada y organizada. Lo que no ha podido desvelar Botelho es qué lugares serían los elegidos para estas ideas que están sobre la mesa.

Fernando Rodríguez dice estar muy preocupado con la juventud en en los pueblos porque la vida en pueblo es muy bonita, pero a nivel oportunidad es complicado acceder a trabajos interesantes y eso nos está llevando a un constante nivel de abandono de ciertas regiones de España.

La formación tecnológica puede dar camino a las personas de entrar a un mercado laboral interesante. Estamos en un momento en el que la "formación tecnológica es una de las soluciones para esta situación a la gente" y es que recuerda Fernando que si una persona no quiere mudarse a una ciudad y quiere mantener la vida en un pueblo, hay que buscar esas posibilidad. Además de que los sueldos del sector son "particularmente buenos comparado al promedio".

Como ejemplo, desde KeepCoding hablan de una pareja de españoles que vive en Inglaterra a donde se fueron hace 5 años para conseguir una vida mejor. Han decidido que quieren volver no solamente a España, pero a su pueblo y se han puesto en manos de KeepCoding para poder entrar en el mercado de la tecnología al volver.

