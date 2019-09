Esta aplicación cancela las suscripciones una vez que haya finalizado el mes de prueba gratuito

Una técnica muy común en los servicios de suscripción es ofrecer el primer mes gratis. De esta manera, buscan que pruebes su oferta para así convencerte de que acabes pagando por utilizarlo. De todos modos, también existe otro escenario a tener en cuenta: que no quieras pagar y que te olvides de darlo de baja.

Seguramente conozcas a alguien que le haya pasado esto o quizás lo hayas experimentado tú mismo. Para acabar con estos despistes llega "Do Not Pay" (no pagues), un servicio que se autoproclama como "el primer Robo-Abogado del mundo".

Porno y Netflix: las suscripciones más canceladas

Mediante esta app, será posible cancelar de manera automática las suscripciones una vez que haya finalizado el mes de prueba gratuito. Detrás de esta idea se encuentra el desarrollador Josh Browder, y asegura que su creación no está vinculada a una cuenta bancaria ni es necesario introducir una tarjeta de crédito.

We guarantee to never charge you for anything made on the card. No credit check, 100% approval and it is not linked to bank. Check out how Wired reporter @EmilyDreyfuss used it to get a free trial for Spotify and HBO All Access (all without worrying) (2)https://t.co/e8v7P1jFXq — Joshua Browder (@jbrowder1) July 17, 2019

De todos modos, Browder asegura que ha sido creada con la colaboración de un banco importante, aunque no han querido revelar la compañía que ha permitido que esta aplicación llegue a materializarse.

De momento, este servicio está disponible en Estados Unidos, y justo acaba de lanzarse en Reino Unido. Browder asegura que "la idea de este producto surgió cuando me di cuenta de que el gimnasio me seguía cobrando 21,99 dólares desde hace un año sin haberlo utilizado".

"Tener que estar constantemente verificando cuando termina el período de prueba gratuito es molesto y consume mucho tiempo".

La compañía asegura que, en las seis semanas que lleva activo el servicio en Estados Unidos, ya se han dado de alta en el servicio unas 10.000 personas. Afirman que las dos suscripciones más comunes para las que se ha utilizado el servicio son las plataformas pornográficas y Netflix.

Actualmente sólo está disponible para iOS, aunque aseguran que están trabajando en una versión web. Cada cliente recibe un número de tarjeta de crédito virtual junto a un nombre falso, y estos datos se pueden utilizar para darse de alta en cualquier servicio.

Lo irónico es que están pensando en que en un futuro exista una suscripción para poder utilizarla

Por este motivo, aseguran que algunas plataformas ya están intentando bloquear el servicio, identificando qué tipo de tarjetas pertenecen a Do Not Pay. Lo más irónico de todo es que Browder ha reconocido que están pensando en lanzar en un futuro una suscripción para utilizar su servicio (actualmente es gratis).

"Quizás lancemos una suscripción barata algún día, por 2 dólares al mes".

Eso significa que quizás alguien podría utilizar esta plataforma para darse de baja de la misma, si es que deciden incluir un mes de prueba. Mientras, suena a una opción muy útil para poder probar ciertos servicios sin tener que preocuparte de que luego te vayan a cobrar.