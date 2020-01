Esta app utilizada por la policía de EEUU y Canadá cuenta con millones de fotos obtenidas de redes sociales para poder identificarte

En países como China, el reconocimiento facial está totalmente integrado en la sociedad, con miles de cámaras colocadas en las principales ciudades del país y haciendo posible acceder al metro utilizando esta tecnología.

Durante el fin de semana, el New York Times publicó un informe sobre Clearview AI: una compañía (hasta ahora) desconocida que ofrece servicios de reconocimiento facial a unas 600 agencias policiales en los Estados Unidos y Canadá.

Mediante esta app, si alguien te toma una fotografía por la calle, podría subirla a la plataforma y en cuestión de segundos compararla con una base de datos gigantesca, pudiendo obtener tu nombre, dirección u otro tipo de detalles.

Más de 3.000 millones de imágenes

Para que nos hagamos una idea de su capacidad, esta compañía cuenta con una biblioteca de imágenes que es siete veces mayor que la del FBI. Mediante el software de Clearview AI, dichas agencias pueden comparar las fotos subidas con una base de datos que tiene más de 3.000 millones de imágenes.

Para crear esta base de datos, Clearview la ha alimentado con contenido que han extraído de las redes sociales y hasta de las clásicos apartados de "sobre mí" (about me) que aparece en las webs de empresas.

De hecho, aseguran que estas imágenes han sido obtenidas de "millones" de páginas web diferentes, incluyendo plataformas como YouTube, Facebook o Venmo. Por si fuera poco, esta tecnología es capaz de hacer coincidir los rostros aunque las fotos subidas sean "imperfectas" (tomadas desde un ángulo extraño, por ejemplo).

Facebook está estudiando cómo han obtenido estas imágenes de su plataforma

Parece que este software ha violado explícitamente las políticas de Facebook y plataformas similares, al recopilar de manera masiva contenido que se subió originalmente a estos servicios. Facebook, por su parte, aseguró que están investigando lo sucedido y que "tomarán las medidas apropiadas" si encuentran que Clearview violó sus reglas.

Obviamente, eso significa que su base de datos cuenta con mucha más información que la clásica base de datos que normalmente utiliza el FBI o la policía. Clearview es una compañía fundada por Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los inversores principales en Silicon Valley que saltó a la palestra por apoyar abiertamente a Trump.

Afirman que esta herramienta es capaz de emparejar correctamente los rostros un 75% de las veces, y la promocionan como una tecnología capaz de ayudar a atrapar a delincuentes.

Actualmente, esta herramienta de Clearview no está disponible al público, pero The New York Times asegura que tanto los inversores como la policía creen que lo estará en el futuro.