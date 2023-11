Esta profesora de matemáticas deja su carrera para apostar por Only Fans: gana en un día lo mismo que en un mes de docente

Cecilia Sopeña es una profesora de matemáticas madrileña, amante del ciclismo y nacida en 1986, que ha tomado una gran decisión: dejar su carrera profesional como docente para centrarse en crear contenido para la plataforma Only Fans.

Esta información llega a través de una entrevista que ella ha concedido al diario El Español, aunque en su cuenta de X, la matemática, que estaba ejerciendo de profesora interina, dice que no se sintió cómoda con la entrevista ni con el resultado de la noticia.

Ella, que es graduada en ingeniería de recursos minerales y energía, dice que en Only Fans gana en un día lo mismo que en un mes como docente en educación secundaria. En su perfil cuenta con 2.900 suscriptores y ella cobra 17 euros al mes a cada uno de ellos.

Cómo lograr atención en Only Fans

Ella cree que su cuenta de Only Fans tiene éxito por ser ella ciclista y dice que para que la gente llegue a tu cuenta no es tan fácil como abrir un canal y generar contenido. Es mejor que la gente te conozca de antes y quiera buscarte luego en Only Fans.

Por ejemplo, ella, como triatleta, tiene un canal de YouTube desde hace años donde ilustra algunas de sus aventuras deportivas. De este, el la web de videos propiedad de Google cuenta con más de 770.000 seguidores. Tiene otro canal con información matemática.

