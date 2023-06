Este hacker destapa las vergüenzas de la Admón. y empiezan a hacerle caso. Pero Lepe lleva dos años pasando de él… y no es un chiste

Hace un par de días, nos hacíamos eco de la denuncia de que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pese a haber creador y mantener en funcionamiento un acortador de enlaces oficial de la Administración Central —el llamado RUN (run.gob.es)—, había venido usando en su cuenta de Twitter un acortador de enlaces de terceros, de propiedad desconocida e inseguro.

La denuncia partía de Jaime Gómez-Obregón, hacker y activista pro-datos abiertos y pro-administración digital. El mismo que ayer por la tarde hacía público un hecho sorprendente por poco habitual: la Administración le ha hecho caso. Han leído su tuit, y ha 'tomado nota':

"En estos tiempos de silencio administrativo, es un gesto que les honra".

Por supuesto, ahora queda por saber qué significa eso de "tomar nota" y qué cambios aplicarán exactamente. El primer tuit del Ministerio esta mañana, seguía utilizando un acortador de terceros (aunque en este caso el mucho más conocido e identificable Bit.ly) y a lo largo de hoy seguía sin haber señales de uso de RUN… pero concedamos el beneficio de la duda, y pensemos que se trataba en su mayor parte de tuits ya programados.

Pero las buenas noticias parece que no vienen solas. Esta misma mañana nuestro protagonista realizaba una nueva denuncia en Twitter relativa a la presencia online de un ministerio, en este caso el de Consumo…

… que en la sección de su web, "Cómo reclamar ante un conflicto de consumo", ofrecía cuatro canales para hacerlo, de los cuales los enlaces de tres de ellos no funcionaban. Pues bien, el problema se ha resuelto antes de la hora de comer. Así da gusto.

¿Por qué el Ministerio ha resuelto tan rápido los problemas que les reportaba esta mañana?



Sin duda es porque han escuchado; bravo.



Pero hay algo más: es porque miles me seguís y retuiteáis o dais «❤️» a mis pesquisas. Las amplificáis. 📣



Así que todo es gracias a vosotros. 🙏 pic.twitter.com/SShSKwNrjK — Jaime Gómez-Obregón (@JaimeObregon) June 21, 2023

¿Sabes por qué en Lepe se gastaron 200.000 € de fondos europeos…?

Aunque no se trata ni mucho menos de la primera vez que una administración pública le lee y le hace caso (ya lo hizo el BOE en abril, por ejemplo, o la Secretaría de Estado de Digitalización, hace dos años), Gómez-Obregón no siempre ha tenido la misma suerte: el 20 de octubre de 2021, se lamentaba de que cuatro meses después de sacar a la luz las deficiencias de la iniciativa 'Smart Turismo Lepe' del ayuntamiento de dicha ciudad andaluza, éste aún no hubiera corregido los errores de programación de su portal web.

Se trataba (y trata) de un proyecto que costó 200.000 euros financiados con fondos europeos, pero dichos errores no sólo mantenían dicha web 'invisible' para Google (nadie en el ayuntamiento se dio cuenta de que no entraban visitas), sino que además su buscador de negocios y lugares de turismo resultaba inútil…

…porque, al diferenciar mayúsculas y minúsculas, cuando un potencial visitante del municipio buscaba 'restaurante' o 'playa', no recibía ningún resultado… porque la web tiene registrado dichos contenidos con la primera letra mayúscula: así, 'Restaurante' o 'Playas' sí funcionaba. "Este escándalo con dinero público saltó de mi Twitter a dos diarios nacionales", decía en octubre de 2021.

"También lo comentó en Onda Cero Julia Otero. Aun así, no lo ha arreglado y sigue igual. ¿Qué récord de desvergüenza y merresbalatodismo han batido estos gestores públicos?".

Y no se te ocurra ponerlo en plural…

Y si buscas 'bar' te sale un 'Gastrobar', pero no 'Bar Casa Felipe'.

Pues os va a hacer gracia leer esto… o no. Pero, hoy, 24 meses después, a mediados de 2023, 'restaurante' y 'playa' sigue sin dar resultados al introducir ambos términos en la web de 'Smart Turismo Lepe'. Sí, sí, las capturas de arriba las hemos hecho hoy mismo. Ahora, aprovechando el comienzo de una nueva legislatura (si bien con el mismo gobierno municipal que hasta ahora), quizá sería el momento ideal para 'darle una vuelta' a la web.

