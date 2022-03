Usa Google Maps y sigue en directo cómo huyen de Ucrania su madre y abuela: así vio la larga escapada de 4 días

Artem Russakovskii, que es fundador de Android Police y de APKMirror, ha publicado en su cuenta de Twitter cómo fue siguiendo a su madre en tiempo real a través de Google Maps mientras la mujer escapaba de la guerra que asola su país.

El emprendedor vive en Estados Unidos y explica que tuvo que convencer a su madre y a su abuela de que escaparan. Estos viajes para abandonar forzosamente tu lugar habitual de residencia suelen ser complicados y difíciles, por lo que la decisión no es fácil de tomar.

Cuando consiguió que la madre y también la abuela decidieran irse, les pidió que activasen la función de Google Maps que permite compartir la ubicación a tiempo real con terceros. Algo que también muchas mujeres hacen con sus amigas cuando caminan solas por la noche en una ciudad, como se ha reportado en diversas ocasiones (y como muchas de nosotras hemos hecho).

Wanted to mention a tip that proved to be monumentally helpful during this escape. Have the refugee set up live location sharing in Google Maps.



I was able to see my mom's exact position during their whole journey and didn't have to bother them or worry.https://t.co/iiSZ68gN2E pic.twitter.com/V8ZTQgcuax