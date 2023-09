Este mapa muestra todas las Zonas de Bajas Emisiones de España con sus normas para entrar. Una forma de evitar multas cuando viajas

Son varias las ciudades de nuestro país que han apostado por la implantación de una Zona de Baja Emisiones (ZBE), normalmente ubicadas en el centro de las mismas o en sus cascos históricos. Estas zonas tienen como objetivo reducir el tráfico rodado de aquellos vehículos más contaminantes exigiendo para entrar una etiqueta medioambiental concreta en los vehículos.

Entrar en estas ZBE sin la correspondiente etiqueta o sin los permisos necesarios, va a provocar que llegue una multa al propietario del vehículo. El problema llega cuando vas a viajar a otras ciudades y no sabes si cuentan con una ZBE y las limitaciones que se aplican. Aquí es donde entra en juego un interesante mapa interactivo que ha presentado el Ministerio de Transición Ecológica donde se pueden ver todas estas zonas.

Un mapa donde encontrar todas las ZBE de España

Nada más entrar en la web donde se aloja este mapa, vamos a encontrar un mapa de toda España con diferentes puntos. En color azul se van a poder encontrar las ZBE que están en tramitación (pero que todavía no se han implementado), y en verde aquellas que si están implementadas. Simplemente vas a tener que hacer zoom sobre estos puntos verdes o pulsar en los mismos para obtener información y ver todas las calles que están afectadas por los mismos.

Esto ya es relevante, puesto que te va a permitir saber claramente por donde no debes pasar al visitar una de las ciudades si no quieres recibir una multa. Pero además de ver la distribución de las calles es muy importante también conocer las exigencias que se piden para entrar o las excepciones que exigen en la legislación. De esta manera vas a evitar recibir una multa al entrar por accidente en el caso de que no conozcas su normativa.

Para conocer toda esta información en la parte superior izquierda se va a encontrar un menú desplegable en el que vas a estar marcadas todas las ZBE. Para obtener información de una zona concreta es importante desmarcar todas y marcar únicamente aquella que más te interesa.

Automáticamente se hará zoom sobre la ZBE y la derecha del mapa vas a encontrar mucha información sobre la misma. Con las pestañas de la parte superior vas a poder explorar entre las restricciones y las excepciones. En la primera pestaña se van a encontrar los requisitos que se exigen, como que se tenga una etiqueta medioambiental general o que sea específica (como por ejemplo de cero emisiones).

En la pestaña de excepciones se van a encontrar todos los vehículos a los que esta norma no afecta. De manera general se va a permitir siempre acceso a residentes, personas con un garaje, ciclomotores o vehículos de emergencia. Aunque es importante que se tenga el permiso necesario por parte del ayuntamiento.

Pero además de las zonas habilitadas, también se pueden seleccionar aquellas que están en tramitación. En este caso se va a poder encontrar información sobre la fecha en la que se espera que sea aprobada definitivamente y su implementación. Aunque no muestra las calles que se verán afectadas hasta que no esté totalmente aprobado.

