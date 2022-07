Este streamer ha pasado 2.500 horas sólo andando en Minecraft. Y ha roto las normas del juego

Los juegos de mundo abierto siempre plantean una gran duda: ¿llegará un punto en el que tengan un final y caigas a un abismo o encontrarás una pared invisible? Esto justamente es lo que ha querido probar un pequeño streamer de Twitch en uno de los juegos de mundo abierto más populares como es Minecraft, pudiendo encontrar finalmente, y tras muchos meses, la imposibilidad de seguir generando más bloques, siendo la quinta persona, que se sepa, que lo ha logrado de manera legal.

El streamer MysticalMidget quiso reinventarse en su pequeño canal de apenas 1.000 seguidores para poder llamar un poco la atención dentro de la plataforma creando un mundo desde cero. A partir de aquí simplemente le quedó andar hacia adelante mientras todos sus amigos le animaban hasta que finalmente encontró lo que todos esperaban: la muerte.

420 días jugando a Minecraft para terminar muriendo

Para este reto, Mystical generó un mundo desde cero y se posicionó en las coordenadas 0,0. A partir de ahí comenzó a andar para poder llegar al final del mapa, algo que está en un extremo al que poca gente va a llegar. Concretamente 12 millones de bloques es el objetivo que se marcó para poder averiguar si se acababa el mundo, aunque tuvo que ir mucho más allá.

En concreto, tuvo que andar un total de 20 millones de bloques para finalmente atravesar el fin del mundo. Y es que pese a que en las versiones más recientes de este juego se puede encontrar un muro para evitar justamente que se pueda atravesar este final, este jugador decidió apostar por la 1.7 beta. En esta no existe tal muro, y lo que visualmente se visualiza es que el mundo continúa como si no ocurriera nada. Y todo esto, registrado en un clip de Twitch donde se puede ver claramente como hace el recorrido final.

Pero la realidad pasa por caer a un abismo en el que se irá quitando la vida poco a poco. Lo único que se puede hacer es comer algo para poder recuperar la vida y tratar de aguantar un poco más. Aunque esto no va a remediar lo que pasará al final: aparecerá la pantalla Game Over. Y es todo esto en "solo" 2.500 horas andando recto en 420 días, algo que muchas personas consideran que es una pérdida de tiempo al no poder disfrutar del tiempo de juego.

El problema que se puede encontrar en este caso también pasa por el alto consumo de recursos al que se va a someter el ordenador. El generar tan cantidad de bloques permite finalmente que se consuma buena parte de la CPU y también de la RAM. Esto provocaría que el juego vaya bloqueando poco a poco haciendo que sea completamente injugable.