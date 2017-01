Exprogramador de Mozilla: "desinstala tu antivirus (salvo Windows Defender)"

Un antiguo alto ingeniero de Mozilla, Robert O'Callahan, ha dicho a los usuarios que de Windows 8.1 en adelante desinstalen cualquier antivirus que no sea Windows Defender según se recoge en ZDNet. O'Callahan llevaba mucho tiempo en la estructura de la empresa y salió de la organización el año pasado.

El extrabajador de Mozilla decidió advertir a los usuarios contra los antivirus después de que el ingeniero de seguridad de Chrome Justin Schuh hiciera lo propio por introducir graves problemas de seguridad en Chrome. Según O'Callahan, la única circunstancia en la que pueden ser de utilidad es en equipos que aún ejecuten Windows 7.

Este ingeniero dice que no existen pruebas fehacientes de que ningún antivirus que no sea el desarrollado por Microsoft mejore la seguridad, mientras que distintos bugs descubiertos por Project Zero mostraban que soluciones de seguridad usadas común mente generaban una superficie mayor de ataque para hackers dispuestos a explotarla.

Algunos ejemplos de esto serían los 200 bugs en once productos de Trend Micro descubiertos por dos investigadores. Aunque La empresa de seguridad solucionó los problemas rápidamente, la pregunta de por qué la compañía no los había encontrado durante sus auditorías quedó flotando en el aire.

Como decíamos, O'Callahan se muestra categórico con respecto a su afirmación:

No compres software antivirus, y desinstálalo y si ya lo tienes (a excepción dle de Microsoft, si usas Windows).

Hay más críticos de los antivirus

No es el primero en cuestionarse la validez de los antivirus. Incluso Symantec, responsable de Norton Antivirus, ha admitido que los antivirus no pueden proteger a los usuarios. Además, distintos especialistas de seguridad están machacándolos, en parte debido a que sus procesos se ejecutan con privilegios elevados, pero también porque las características del producto pueden socavar las funciones de seguridad de los navegadores web.

Antes citábamos a Project Zero encontrando bugs críticos en distintos productos antivirus. Kaspersky se llevó su ración de palos por la forma en la que escaneaba conexiones SSL y TLS, y Travis Ormandy, uno de los integrantes del proyecto, ha encontado más errores graves en cada producto fabricado por una gran empresa. Aquí se incluyen McAfee, la ya citada Symantec, Sophos y Comodo.

Según O'Callahan, estos productos pueden generar situaciones de riesgo. Esto se debería a que los fabricantes de antivirus no siguen prácticas de seguridad estándar y a veces rompen código del navegador diseñado para proteger a los usuarios de los exploits, como cuando Mozilla implementó el protocolo ASLR para Firefox en Windows:

Muchos vendedores de Antivirus los rompieron inyectando sus propias DLLs con ASLR desactivado en nuestros procesos. En varias ocasiones los antivirus han bloqueado actualizaciones de seguridad importantes, haciendo imposible para los usuarios recibir parches de seguridad importantes. Grandes cantidades de tiempo de desarrollo se invierten en lidiar con un problema derivado de un antivirus, tiempo que se podría usar en hacer auténticas mejoras en materia de seguridad.

Vía | ZDNet

Imagen | rifikiedr

En Genbeta | Cómo poner a punto tu ordenador con Windows 10 en enero