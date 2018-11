Facebook admite haber espiado al multimillonario George Soros y a otros críticos con la compañía

Hace unas horas, Facebook publicó un comunicado en su web mediante el cual reconocen haber estado investigando al multimillonario George Soros y a otros opositores de la compañía.

Elliot Schrage, director saliente de comunicación en Facebook, en dicha entrada asume todas las culpas de haber contratado a Definers Public Affairs, empresa que se encargó de realizar las investigaciones.

"Fallé en esa parte, lamento haberlos decepcionado"

Schrage trabajó toda una década en Facebook, y anunció su salida el pasado mes de junio. En la entrada publicada hace unas horas, reconoce que la compañía le pidió a Definers que "hiciera una investigación" sobre Soros después de que el multimillonario describiese la red social como "un peligro para la sociedad".

George Soros says Facebook and Google are almost monopolies and have fostered addiction among users #WEF18 https://t.co/XIeRt5wVxe pic.twitter.com/owAsouiceT — Bloomberg (@business) 25 de enero de 2018

Precisamente, la relación entre Definers y Facebook quedó expuesta hace unos días, en un reportaje publicado por The New York Times. La semana pasada, Zuckerberg negó conocer la existencia de esta campaña en contra de Soros y hace unas horas declaraba a la CNN que "se enteró cuando leyó la publicación" en el Times.

Soros describió a Facebook como "un peligro para la sociedad"

Zuckerberg reconoció que "no se puso muy contento cuando descubrió" esta estrategia. La entrevistadora, Laurie Segall, le recordó que es el "CEO y presidente de Facebook. Eso es una cantidad extraordinaria de poder dado que tú gobiernas un reino de 2 billones de personas digitalmente, esencialmente. ¿No debería revisarse tu poder?". El CEO de Facebook le contestó de la siguiente manera:

"Siempre hablo de cómo debemos asociarnos con los gobiernos de todo el mundo y con otras empresas, organizaciones sin fines de lucro y otros sectores. Así que sí, no creo que fundamentalmente vayamos a ser capaces de abordar estos temas por nosotros mismos".

Además, aprovechó para dejar claro que no piensa dimitir ("ese no el plan") y mostró su apoyo a la directora de Operaciones de la compañía, Sheryl Sandberg: "estoy muy orgulloso del trabajo que hemos realizado juntos y espero que sigamos trabajando juntos durante las próximas décadas".

La propia Sandberg fue la encargada de complementar la publicación de arrepentimiento de Schrage, ya que es su responsabilidad supervisar al equipo de comunicación de la compañía. Por su parte, Schrage aseguró que "falló en esa parte y lamenta haberlos decepcionado".