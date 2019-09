Facebook creará su propio "Tribunal Supremo" para una moderación independiente de los contenidos

Facebook creará una nueva junta para la supervisión del contenido que se sube a la plataforma, como leemos en The Verge. Se espera que dicha junta esté lista a partir de noviembre de 2020, aunque el equipo responsable debería estar seleccionado a finales de este año.

La junta actuaría como una especie de Tribunal Supremo dentro de la plataforma, haciendo que jueces independientes a Facebook sean capaces de analizar las peticiones y demandas de los usuarios, y decidir sobre los propios sistemas de moderación de la plataforma.

En busca de una moderación de contenido independiente

El objetivo de la junta será supervisar y actuar sobre los contenidos de Facebook, y se compondrá según la propia compañía de, al menos en un inicio, 11 miembros, que podrían aumentar hasta los 40. Los miembros no podrán estar en la junta durante más de nueve años, y sus nombres serán accesibles para todo el mundo en una base de datos que se hará pública. No obstante, en caso de que algún miembro tema por su seguridad, se reservará el derecho de mantenerse en el anonimato.

El juzgado será independiente a Facebook, pero la compañía es la que sigue controlando los algoritmos y las normas sobre lo que se permite o no por lo que, en última instancia, Facebook sigue teniendo el mando sobre lo que se sube y lo que no

Dichos jueces no podrán, según Facebook, tener conflictos de intereses que puedan comprometer su juicio y toma de decisiones, teniendo que haber demostrado "familiaridad con asuntos relacionados con el contenido digital". El principal objetivo aquí es que sean capaces de emitir decisiones que se deben cumplir esté o no de acuerdo cualquier miembro de Facebook, incluido el propio Zuckerberg. No obstante, como leemos en Mixx.io, el control sobre lo que se permite y lo que no o sobre los algoritmos de la plataforma los sigue decidiendo Facebook, por lo que, en última instancia, siguen siendo responsables de los mismos, independientemente de la junta.

Tanto Facebook como los propios usuarios de la plataforma podrán remitir casos a la junta para que sean revisados, aunque, en un inicio, la junta empezará analizando los casos que les transmita Facebook. El sistema para que los usuarios reporten casos estará disponible en la primera mitad de 2020.

Los casos se tratarán con mayor o menor prioridad basándose en su importancia y dificultad, tratando de que aquellos casos que se consideren significativos se aborden con máxima presteza. Eso sí, para poder reportar un caso, es necesario haber gastado todas las oportunidades que, previamente, nos da Facebook para moderar el contenido (el sistema que hay actualmente para reportar publicaciones).

Como comenta Adsuara (experto en Derecho), esta junta forma parte de la más reciente actualización de las 'Normas comunitarias' de Facebook, en las que se especifican los contenidos no permitidos, y los posibles métodos de actuación para con los mismos.

Vía | The Verge