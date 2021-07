Ayer te contábamos que Microsoft había lanzado una actualización de seguridad con el objetivo de parchear la vulnerabilidad PrintNightmare en (casi) todas las versiones modernas de Windows.

En ese mismo artículo te explicamos, también, que dicho parche era en realidad incompleto, pues horas después de su lanzamiento se descubrió que sólo impedía la ejecución de código remoto, pero no la escalada de privilegios a nivel local.

Pues bien, un día más tarde ha quedado en evidencia que el parche de Microsoft era más que incompleto: varios investigadores de ciberseguridad han descubierto que diversos exploits pueden sortear por completo el parche, llevando a cabo tanto ataques LPE (de escalada de privilegios local) como RCE (ejecución de código remoto).

Dealing with strings & filenames is hard😉 New function in #mimikatz 🥝to normalize filenames (bypassing checks by using UNC instead of \\server\share format) So a RCE (and LPE) with #printnightmare on a fully patched server, with Point & Print enabled > https://t.co/Wzb5GAfWfd pic.twitter.com/HTDf004N7r

Según Benjamin Delpy, creador de la herramienta de ciberseguridad Mimikatz, el mero hecho de que la directiva 'Restricciones de apuntar e imprimir' permanezca habilitada permite seguir ejecutando ataques RCE:

Matthew Hickey, cofundador de Hacker House, afirmó en declaraciones a BleepingComputer que sigue recomendando a los administradores de sistemas y usuarios que, sencillamente, deshabiliten el servicio de cola de impresión para proteger sus servidores y estaciones de trabajo Windows hasta que se lance un parche funcional.

El parche de Microsoft, de hecho, no se limita a no parchear la vulnerabilidad, sino que impide funcionar al único parche disponible hasta ahora: [el microparche no-oficial (pero gratuito) de 0Patch](Fallido parche de seguridad de Microsoft contra PrintNightmare: no funciona, y deshabilita el único parche no-oficial disponible), que sí solucionaba la vulnerabilidad PrintNightmare. Todo se debe al hecho de que el parche oficial altera el fichero de Windows localspl.dll, por lo que la solución de 0Patch deja de ser útil.

0Patch avisa ahora a los usuarios de que no instalen la actualización de seguridad lanzada por Microsoft, porque no tienen previsto rehacer su parche para adaptarlo a la nueva dll parcheada. "Con suerte", afirman, "el Patch Tuesday solucionará la función IsLocalFile defectuosa".

If you're using 0patch against PrintNightmare, DO NOT apply the July 6 Windows Update! Not only does it not fix the local attack vector but it also doesn't fix the remote vector. However, it changes localspl.dll, which makes our patches that DO fix the problem stop applying. https://t.co/osoaxDVCoB