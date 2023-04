Un fallo informático filtra los datos de miles de asistentes al Mad Cool, permitiendo descargar las entradas de otras personas

Los asistentes al conocido festival de música se han topado con un grave problema a la hora de conseguir sus entradas en la página web de Mad Cool. Y es que debido a un fallo informático, cualquier persona que hubiese adquirido sus entradas del festival podía ver todos los datos personales de los demás asistentes.

El pasado 11 de abril, Mad Cool daba a los usuarios la posibilidad de descargar las entradas del festival y pedir el envío de las pulseras para el acceso. Sin embargo, a la hora de acceder a la sección de "Mis entradas" de la web de Mad Cool, el usuario podía ver los datos de envío de otras personas cada vez que se refrescaba la página, suponiendo un grave problema de seguridad y protección de datos.

Un fallo permitió descargar las entradas de otros usuarios

La información la daba la usuaria Diana Aceves en Twitter, quien a través de un hilo ha dado detalles de todo lo que ha estado ocurriendo en la plataforma. Y es que según comenta, cada vez que presionaba sobre "Ver datos" y "Ver entradas", le aparecía la información de alguien distinto.

La situación es grave hasta tal punto que, cualquiera que quisiese podría cambiar las direcciones y conseguir las entradas de otras personas de forma muy fácil, tal y como apuntaba esta usuaria. De hecho, ante la descomunal filtración de datos, una persona desconocida contactó por WhatsApp con esta usuaria debido a que los datos personales de ella les aparecían en la web.

"Afortunadamente el tío es majísimo y me ha contactado porque le han salido mis datos y pensaba que nos habrían vendido la misma entrada a los dos o algo así, y quería saber si yo veía los suyos. Menos mal que no nos ha tocado el tarado."

Este fallo informático permitía, además de poder descargar las entradas de otras personas, cambiar la dirección de entrega de las pulseras, haciendo que cualquiera que quisiese pudiera acumular un buen número de entradas.

La preocupación ha sido tal que, muchos usuarios ya han optado por lanzar una denuncia a la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD), incluida esta usuaria, quien a modo de curiosidad realizó la denuncia a partir de ChatGPT.

En relación al incidente, desde Ticketmaster España explican que "el problema técnico que ha afectado a la confirmación de datos de las pulseras para Mad Cool 2023 es ajeno a Ticketmaster" y que ellos "realizan labores como intermediario entre promotores y fans, pero Ticketmaster no es responsable del error informático".

Desde Mad Cool han explicado que los usuarios no deben de preocuparse, ya que las entradas que se hubiesen podido descargar no eran válidas y que no se pudo acceder al código personal de los asistentes al evento. Además, desde la organización aseguran que las pulseras tampoco llegarán a otras personas, por lo que los usuarios pueden estar tranquilos. Eso sí, ya nada puede arreglar el hecho de que los datos de multitud de personas hayan sido filtrados y que usuarios desconocidos cuenten con la dirección, teléfono, e-mail y demás datos de otras personas.

Aquellos que quieran acceder a la web de Mad Cool tendrán que hacerlo a partir del 12 de abril a las 12:00, 24 horas después del incidente. El festival se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio en el recinto de Getafe, con artistas de la talla de Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, The Offspring, The Black Keys y muchos más.

Vía | ABC

