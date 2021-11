El famoso YouTuber MrBeast recrea 'El Juego del calamar': 456 participantes aspiran a un premio de 456.000 dólares

MrBeast es conocido por sus locos vídeos en YouTube, los cuales van cada vez hacia algo aún más colosal y extravagante. Gran parte de los ingresos generados en sus vídeos siempre se acaban reinvirtiendo en nuevos proyectos, muchos de ellos para ayudar a las personas. Esta vez el popular creador de contenido se ha basado en la exitosa serie de Netflix 'El Juego del calamar'.

Recientemente, Jimmy Donaldson, más conocido en Internet como MrBeast, ha compartido algunas imágenes y un vídeo sobre cómo va su proyecto de recreación de 'El Juego del calamar', la serie de Netflix que ha causado sensación durante los últimos meses. La idea es la de llevar a 456 personas a un gran set para recrear algunos de los juegos populares que aparecen en la serie.

Donaldson estuvo durante un mes eligiendo los participantes a través de los seguidores de su cuenta de TikTok. De estos 456 participantes, solo uno podrá alzarse con el premio de 456.000 dólares. Además, MrBeast afirmó que se necesitaron dos millones de dólares para la recreación de estos juegos, dinero que se ha utilizado en gran parte para construir el escenario donde se celebrará el concurso.

Recreating Squid Games is costing more then I thought it would but i’m in to deep to stop now lol pic.twitter.com/Z196lyz4Ig