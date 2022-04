FIFA Plus: así es el nuevo servicio para ver partidos clásicos y fútbol en directo gratis

La FIFA ha anunciado su nuevo servicio FIFA Plus en el que podremos ver online y gratis cientos de partidos fútbol todos los meses, incluyendo un enorme archivos de partidos clásicos del Mundial, documentales, noticias y otros programas originales.

FIFA+ está disponible desde la web y a través de aplicaciones oficiales para iOS y Android, y sin duda, una de las mejores novedades de esta oferta es el gigantesco archivo de la Copa Mundial de la FIFA con cientos de partidos.

En archivo de partidos está organizado de múltiples maneras, hay partidos completos, momentos destacados, secciones especiales sobre jugadores icónicos donde puedes mirar la trayectoria de algunas de las figuras más legendarias del deporte, etc.

En el archivo encontrarás vídeo de múltiples competiciones de la FIFA. Desde le Copia Mundial masculina y la femenina, a los mundiales sub-20, sub-17, el Mundial de Clubes, la FIFA Arab Cup, la Copa Confederaciones, el Mundial de Beach Soccer, y el Mundial de Futsal.

