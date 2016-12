FreeDOS, el MS-DOS libre para nostálgicos, llega a su versión 1.2

¿Alguien de los aquí presentes echa de menos los tiempos de MS-DOS? Ya sabéis, lo que hubo antes de Windows y que ahora quedarán reducidos a la PowerShell. Aquellos años en los que todo funcionaba a base de comandos siguen vivos con FreeDOS, una versión libre y actualizada del anterior sistema operativo de Microsoft.

Según se puede leer en la web oficial del FreeDOS Project, la versión 1.2 de FreeDOS ya está en la calle. Vale la pena señalar que no se trata de un emulador de MS-DOS, sino que se trata de un sistema operativo completo que lleva desde 1994 en activo como alternativa al código propietario de Microsoft.

La versión 1.2 de FreeDOS supone la tercera gran actualización en la familia en lo que, por otra parte, es un ciclo de desarrollo muy lento. Vale la pena señalar, tal y como recogen en Fossbytes, que entre esta versión y la anterior han pasado más de cuatro años.

Con este sistema operativo escrito en C se puede ejecutar cualquier programa de MS-DOS, algo que seguro que los más nostálgicos de los videojuegos agradecerán. Los que en su momento se las tuvieran que ver con WordPerfect 5.0 o Lotus 123 seguramente no lo echen tanto de menos.

Un poco de historia

A finales de 1993 y principios de 1994 Microsoft empezó a hablar de adoptar el entorno gráfico por completo y dejar MS-DOS de lado. En junio de ese mismo año se anunció el nacimiento de PD-DOS, un antepasado del proyecto actual. Un mes más tarde recbiría el nombre de FreeDOS.

El nacimiento de la criatura fue obra de Jim Hall, que en un artículo publicado en FOSSForce dice lo siguiente:

A finales de 1993 y principios de 1994, Microsoft empezó a tomarse en serio la idea de la próxima versión de Windows. A través de entrevistas con muchas revistas, la empresa anunciaba que la próxima versión de Windows acabaría con MS-DOS. En efecto, DOS estaba muerto. En ese momento pensé "si Windows 4.0 se parece algo a Windows 3.1, no quiero tener nada que ver con ello". Prefería trabajar en DOS. Como Unix y Linux, puedes combinar múltiples herramientas a través de la línea de comandos para procesar datos rápida mente. DOS me facilitaba el trabajo. Miré a Linux buscando inspiración. Si los programadores podían trabajar juntos a través de Internet para crear una implementación libre de Unix, ¿por qué no íbamos a poder hacer lo mismo con DOS?

Así que, básicamente, FreeDOS es el resultado de una colaboración comunitaria entre defensores de MS-DOS en todo el mundo. Y por lo que parece lo hicieron recreando las funciones de aquel con ingeniería inversa, construyendo réplicas de ficheros esenciales, ya que Microsoft no publicaría el código de MS-DOS hasta 2014.

Avanzamos 12 años en el tiempo. En 2006 aparecía FreeDOS 1.0, si bien las versiones alpha llevaban desde 1996 en circulación. Hasta 2011 no aparecería la versión 1.1, y en este 2016 que ya se termina nos ha llegado la 1.2.

Las novedades de FreeDOS 1.2

Con la llegada de FreeDOS 1.2 se han incluido muchas novedades y se han corregido muchos errores. Por ejemplo, si quieres jugar a juegos clásicos usando este sistema operativo, puedes usar el comando SLOWDOWN para que funcionen en una CPU moderna.

También se han incluido varios programas de procesado de imagen, como GIFSICLE y PNGCRUSH. Y para los que echen de menos los entornos Unix, se pueden usar comandos como sed , grep , tee o bc .

El grupo de paquetes de gestión de red que viene con FreeDOS 1.2 debería facilitar el conectarse a Internet según Jim Hall, ya que cuentan con una configuración de red totalmente renovada y utilidades como LINKS (un navegador web en modo texto) y DILLO (un navegador web más tradicional).

Uno de los cambios más importantes de esta versión de FreeDOS es la inclusión de juegos. De hecho, los desarrolladores del sistema operativo han contado con distintos títulos de código abierto y han explorado diferentes géneros dentro del gaming.

Quizá uno de los mayores cambios ha llegado con el nuevo instalador. Según Hall debería ser fácil tanto para usuarios noveles, como para usuarios avanzados. El equipo de FreeDOS no quiere asustar a los recién llegados, con lo que la instalación por defecto se hace con de forma automática en pocos pasos.

No obstante y como bien advierten en su página web, si vas a instalar FreeDOS por primera vez es mejor que lo hagas en una máquina virtual. Te evitarás muchos problemas si no te aclaras con el sistema operativo y no perderás el que usas diariamente. Puedes descargar FreeDOS desde aquí.

