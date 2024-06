Fue una superestrella en Twitch y nunca se supo por qué le expulsaron. Cuatro años después, dos exempleados rompen el silencio

Hace unos cuatro años, Twitch baneó a una de sus mayores estrellas. Herschel “Guy” Beahm, más conocido en Internet como Dr Disrespect, tuvo una exitosísima carrera en la plataforma hasta que, de un día para otro, Beahm dejó de hacer directos en Twitch. Sin ninguna explicación, el streamer fue expulsado de la plataforma y ahora, cuatro años después de su baneo permanente, las declaraciones de dos exempleados de Twitch dejan sin palabras a la comunidad.

Según uno de los empleados, que pidió al medio The Verge permanecer en el anonimato, Beahm fue expulsado permanentemente de Twitch porque inició una conversación con una menor acerca de quedar en TwitchCon, un evento donde se reúnen streamers, fans y empleados de la plataforma. Según este empleado, Beahm utilizó los susurros de Twitch, la herramienta para chatear en la plataforma.

Dos exempleados explican por qué Dr Disrespect fue expulsado de Twitch

Tal y como revela The Verge, el exempleado trabajó en el equipo de seguridad de la plataforma cuando Dr Disrespect fue expulsado en 2020. De hecho, sus acusaciones coinciden con la reciente publicación de Cody Conners, otro exempleado de la plataforma que trabajó en el equipo de colaboraciones estratégicas y que el pasado viernes hizo estallar la red social con sus comentarios:

"Le expulsaron porque le pillaron haciendo sexting con una menor en la entonces existente herramienta de susurros de Twitch. Intentaba quedar con ella en la TwitchCon. Aquellos que mandaban podían leer [la conversación] en texto plano".

A pesar de que Conners no mencionó a Beahm, se supo desde el primer momento que era este streamer el protagonista de esta historia, ya que ha sido la expulsión más misteriosa de la plataforma desde que existe y nadie supo nunca por qué fue baneado de Twitch.

Poco después, Beahm publicó en X negando las acusaciones de Connors. “Se llegó a un acuerdo, no se reconoció ningún delito y pagaron [Twitch] la totalidad del contrato,” respondió Beahm molesto a Jake Lucky, quien citó la publicación de Conners en X. En una publicación adicional, Beahm volvió a comentar que no se descubrió ningún delito:

“Escuchad, obviamente estoy atado a las obligaciones legales del acuerdo con Twitch, pero sólo tengo que decir lo que puedo decir, ya que este es el maldito Internet. No he hecho nada malo, todo esto fue investigado y resuelto, no hay nada ilegal, no se ha encontrado ningún delito, y se me ha pagado,” aseguraba Beahm.

El incidente de su expulsión en 2020 fue muy sonado en Internet. La semana pasada hicieron cuatro años de su baneo en la plataforma y, por aquel entonces, Dr Disrespect era uno de los streamers más populares de la plataforma. Contaba con más de cuatro millones de seguidores y logró firmar un contrato de dos años de exclusividad con Twitch de siete cifras. Desde entonces, ni Beahm ni Twitch han comunicado el porqué de su expulsión.

El exempleado que contactó con The Verge dio algo más de contexto. Al parecer, pasó mucho tiempo desde que presuntamente se enviaron esos mensajes hasta que el equipo de moderación informó a la plataforma. Cuando Twitch recibió el informe en 2020, el exempleado dijo que Twitch investigó el caso hasta que finalmente expulsaron a Beahm.

Un año después de la expulsión, Beahm dijo que demandaría a la compañía por daños económicos hasta que finalmente supo por qué le banearon. A pesar de ello, Beahm nunca lo desveló. "He resuelto mi disputa legal con Twitch. Ninguna de las partes admite haber actuado mal," aseguraba en 2022. Actualmente, el streamer hace sus directos desde YouTube.

