Glovo lanza una oferta y quienes la "aprovechan" acaban pagando la cena de su propio bolsillo

Glovo, la empresa de entregas de comida a domicilio, lanzó un código entre sus usuarios con un descuento de 60 euros para usar en cualquier pedido. Y resultó en un problema para quienes aprovecharon esta promoción. Y es que muchos usuarios vieron cómo Glovo les cobró luego enteramente sus pedidos.

En redes sociales las quejas no se hicieron esperar. Como pasó hace unos días con un descuento de Media Markt debido a un error, que luego dio grandes problemas a quienes lo aprovecharon, en este caso los usuarios se mostraban confusos: ¿era una promoción real o fue un problema de seguridad que se les coló? Glovo borró ese código y estaba cobrando todos esos pedidos.

@Glovo_ES me quitáis los 40 eur restantes y ahora me metéis una deuda? Deuda de qué sinvergüenzas! Si ponéis códigos descuento de 60 euros apechugais, pero a mi no me vais a llamar moroso. Animo a todo el mundo a que os ponga una reclamación en consumo #glovoestafadores pic.twitter.com/d41Udd5xlq