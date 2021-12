El Gobierno ha presentado la 'Ley de startups': todas las claves del plan con el que buscan atraer talento y mejorar competitividad

El Gobierno de España ha aprobado en su Consejo de Ministros que se envíe a las Cortes Generales el proyecto de Ley de la 'Ley de startups' (de la que ya conocíamos anteproyecto), que oficialmente se nombra como 'Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes'. Con ella, el Ejecutivo afirma querer "atraer y recuperar el talento internacional y nacional, favoreciendo el establecimiento en España de teletrabajadores y 'nómadas digitales'".

Todo lo anunciado hoy no es más que un proyecto que Congreso y Senado tendrán que aprobar, pues es ahí donde se legisla, no en Consejo de Ministros. Veamos lo presentado hoy.

Qué es una startup, mejora de la competitividad y ventajas fiscales

Lo primero que había que aclarar es qué considera el Gobierno que es una startup:

"Las empresas de nueva creación o de menos de 5 años (7 años en el caso de empresas de biotecnologías, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España), independientes de otras empresas, que no coticen en un mercado de valores, no distribuyan ni haya distribuido beneficios, tengan carácter innovador y tengan un volumen de negocios anual de hasta 5 millones de euros.

Las novedades más importantes de la 'Ley de startups' propuesta por el Gobierno tiene que ver con las medidas fiscales con las que se busca ganar competitividad con otros mercados. En este sentido, el documento al que hemos podido acceder habla de una reducción del tiempo impositivo (del 25% al 15%) en impuesto de sociedades y en el impuesto sobre la renta de no residentes. Será así en los cuatro primeros años fiscales desde que la base imponible sea positiva. Si la empresa no ha obtenido beneficios, la medida no afecta.

En cuanto a inversores, la base máxima de deducción por inversión en startups pasa de 60.000 a 100.000 euros anuales, con un tipo de deducción que pasa del 30% al 50%. Otro punto muy importante del proyecto de Ley es la elevación del importe de exención de tributación de opciones sobre acciones, comúnmente llamadas stock options.

La 'Ley de startups' se centra en hacer más atractivo invertir y trabajar en un startup en España, con incentivos fiscales respecto a la situación que había

Estas opciones sobre acciones son muy utilizadas en otros países cuando una compañía compra una startup, como parte del pago, o por parte de la propia startup como una forma de atraer talento ofreciendo acciones junto al sueldo. Con esta medida se hace más atractivo su uso como activo en España, pues las opciones tendrán que tener un valor mucho más alto para llegar a tributar.

En cuanto a las medidas para atraer talento de emprendedores, el Gobierno plantea que quien se desplace al territorio español a emprender y teletrabajar pueda vivir y trabajar aquí durante cinco años. Además, podrá acogerse a la tributación del impuesto sobre la renta de no residentes.

El período en el que una empresa se considera de reciente creación, con caracter general, pasa de 3 a 5 años

Anteriormente, volver a España a trabajar tras haber salido no era demasiado atractivo porque para poder acogerte a ese régimen tendrías que haber vivido en España 10 años, por lo que ahora valdrá con haber salido de España hace 5. Por último la Ley elimina la doble cotización a la Seguridad Social para aquellos emprendedores que mantengan de forma simultánea un empleo por cuenta ajena.

En cuanto a asuntos burocráticos, punto sobre el que suele haber importantes quejas en lo que respecta a la regulación nacional, el proyecto de Ley contempla una agilización de trámites burocráticos. Eso sí, habrá que ver el documento final para entender cuáles son en concreto. En la nota de prensa, el Gobierno destaca en este sentido "gratuidad de aranceles respecto a notarios y registradores" y "la creación de la empresa por medios telemáticos". A ello se suma que con la posible aprobación de la Ley Crea y Crece, se podrá crear una empresa con un solo euro.