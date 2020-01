Google afirma que su nueva inteligencia artificial es capaz de "superar a humanos" detectando cáncer

Desde hace ya algunos años se vienen dando noticias de cómo la inteligencia artificial puede incluso llegar a batir a humanos expertos en lo que a detección de cáncer se refiere. En este sentido, un equipo de investigadores de Google Health ha publicado en la prestigiosa revista Nature un estudio sobre detección temprana de cáncer de mama donde llegan a afirmar haber desarrollado una inteligencia artificial capaz de superar a personas en la materia.

Como siempre con lo que llamamos inteligencia artificial, que hoy en día es sobre todo aprendizaje automático, Google ha alimentado el algoritmo con mamografías de más de 76.000 mujeres en Reino Unido y más de 15.000 mujeres en Estados Unidos. Para ello, eso sí, aseguran que se han anonimizado.

Tras ese entrenamiento, desde Google Health han evaluado el modelo con 28.856 mamografías de mujeres de Reino Unido y 3.097 mujeres de Estados Unidos. Lo que han hecho es comparar los diagnósticos de los expertos con los que la inteligencia artificial ha sido capaz de detectar, y en ese sentido han encontrado que con esta solución se obtienen menos falsos posisitivos y negativos.

Resultados prometedores, aunque no aplicables de momento al día a día

Las cifras que arroja el proceso de evaluación han sido muy buenas, según repasan en el estudio. "En esta evaluación, nuestro sistema produjo una reducción del 5,7 por ciento de falsos positivos en Estados Unidos y un 1,2 por ciento de reducción en el Reino Unido. Produjo una reducción del 9.4 por ciento en falsos negativos en los Estados Unidos, y una reducción del 2,7 por ciento en el Reino Unido", menciona la compañía.

Otro detalle que trabajaron es entrenar al sistema con pacientes de una nacionalidad distinta a donde se pretende aplicar el modelo. Así, al alimentar el sistema con datos de Reino Unido y posteriormente evaluar datos de mujeres de Estados Unidos, el sistema también produjo una reducción del 3,5 de falsos positivos y una reducción del 8,1 % en falsos negativos respecto a las cifras de los expertos. Esto demuestra, según el comunicado de Google, que una investigación hecha en un país puede tener éxito en otros, además de ser aplicable.

Google añade que el sistema recibió menos información que los médicos, pues al realizar los diagnósticos estos suelen recibir más detalles como historia clínica, mamografías anteriores, etc. El modelo entrenado, por el contrario, solo analizó los datos que podía extraer con una sola mamografía y sin saber nada del paciente. El detalle que no se tuvo en cuenta es que los radiólogos no suelen operar por separado, o sí, lo hacen, pero con doble diagnóstico, es decir, un segundo realiza otro diagnóstico y se comprueba si coinciden con el del primero.

Desde Google Health son optimistas, pero también realistas, afirmando que "el mundo real es más complicado y potencialmente más diverso que el entorno de investigación controlado que se informa en este estudio", lo que da a entender que de momento el sistema no está listo para el día a día.