Google y Apple peleadas por la privacidad: Pichai insinúa que para Cupertino es "un bien de lujo" y Federighi lo niega

A principios de mes, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, firmó un artículo de opinión en The New York Times con una indirecta. En el texto, el ejecutivo contrastaba el enfoque sobre la privacidad de Google y Apple y dejaba una frase contundente: "la privacidad no puede ser un bien de lujo".

"Nuestra misión nos obliga a adoptar el mismo enfoque de la privacidad. Para nosotros, esto significa que la privacidad no puede ser un bien de lujo ofrecido sólo a personas que pueden permitirse comprar productos y servicios de primera calidad. La privacidad debe estar disponible por igual para todos en el mundo".

El párrafo, una clara alusión a Apple, no ha tardado demasiado en ser contestado por parte de Apple. El encargado de hacerlo ha sido Craig Federighi, jefe de software de la compañía con sede en Cupertino (California).

Federighi dice que Apple quiere vender productos a todos los usuarios posibles

"No me creo la pulla del bien de lujo", dice Federighi en una entrevista a The Independent, dando la impresión de que estaba verdaderamente sorprendido por el ataque público del ejecutivo de Google, según el medio británico.

El ejecutivo de Apple se congratula de que durante los últimos meses otras grandes empresas hayan reflexionado en torno a la privacidad en el mejor sentido posible poniendo en valor lo necesaria que resulta cuidarla. Y añade: "Creo que hay que tener en cuenta fundamentalmente la cultura, los valores de la empresa y el modelo de negocio; y eso no cambia de la noche a la mañana".

"Ciertamente no son solamente un lujo"

Federighi asegura que desde Apple, en materia de privacidad, buscan establecer un modelo de privacidad que es posible llevar a cabo según mantiene:

"Pero, sin duda, buscamos dar un gran ejemplo para que el mundo muestre lo que es posible, elevar las expectativas de las personas sobre lo que deberían esperar de los productos, ya sea que los obtengan de nosotros o de otra gente".

"Y, por supuesto, nos encanta, en última instancia, vender productos de Apple a todos los que podamos, ciertamente no son solamente un lujo", añade.