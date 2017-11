Google cierra su API para reservar vuelos y afectará a decenas de empresas

En julio del 2010, Google confirmó la compra de ITA, una pequeña compañía estadounidense especializada en proporcionar información de vuelos a aerolíneas, agencias de viajes y a otros sistemas de reserva online. El acuerdo se cerró por 700 millones de dólares.

Un año más tarde, un juez federal requirió a Google que mantuviera QPX, el programa de búsqueda y de precios de vuelo de ITA. Debían hacerlo, al menos, durante cinco años, y ahora llega el fin de esta herramienta.

Una decisión que traerá consecuencias a pequeñas empresas

En una entrada en su página para desarrolladores, Google anuncia que cerrará QPX Express el 10 de abril del 2018. Esta API fue creada hace tres años, siendo una versión más barata destinada a startups y empresas más pequeñas.

Wow. Google is shutting down ITA's public-facing APIs. That's an entire ecosystem of airfare startups executed with the stroke of a pen. — Ted Benson (@edwardbenson) 1 de noviembre de 2017

Google afirma que el motivo es "el bajo interés" que hay sobre este producto, pero la realidad es que este cambio podría ser un duro golpe para nuevas y existentes compañías relacionadas con la reserva de viajes por Internet.

De todos modos, Google dice que mantendrán intacta una versión de esta herramienta para los clientes corporativos. Desde su compra, Google utilizó ITA para dar vida a Google Flights, plataforma con la que compiten con Skyscanner, Kayak o Momondo.

Mantendrán intacta la versión original del software para clientes corporativos.

Lo que está claro es que esta decisión dejará sin datos a muchas startups y pequeñas empresas que utilizaban este software, que dentro de unos meses tendrán que migrar a otro sistema si quieren poder seguir ofreciendo datos de reservas a sus clientes.

Nuevamente, presenciamos el clásico caso de compra de compañía independiente para así acabar con la competencia. Los cinco años ordenados por el juez federal se cumplieron el año pasado, y Google finalmente ha puesto fecha límite a este acuerdo con las empresas que todavía se servían de su sistema.

