Google deja de confiar solo en la información que nos dan los desarrolladores de las apps de Play y vuelve al sistema de siempre

Esta semana Google comenzaba a aplicar en su Google Play la nueva sección de privacidad de datos que da la potestad a los desarrolladores de apps de revelar a los usuarios la información que sus aplicaciones recogen. Y anunciaba que los desarrolladores tenían hasta el día 20, es decir, el pasado miércoles, para incluir dicha información.

Lo que en principio buscaba más transparencia para que los usuarios conociéramos mejor qué datos se recopilaban, estaba resultando en lo contrario en el caso de algunas aplicaciones. Si los desarrolladores no aportaban esa información, sumado a que Google ocultó la información que ellos tienen de esas apps, los usuarios se vieron sin poder conocer nada respecto a la transparencia de lagunas aplicaciones.

Ahora Google dice que ha cambiado de estrategia al respecto. El problema es que la información de la sección de Seguridad de Datos procedía de los desarrolladores, mientras que la sección de permisos de las aplicaciones que se mostraba antes la generaba Google.

Al eliminarla, Google imposibilitó que los usuarios hicieran una rápida comprobación donde pudieran comparar las dos secciones o que utilizaran la información de ambas para obtener una imagen más completa de lo que hace una aplicación y a lo que tiene acceso.

Google dice ahora que la sección de permisos de las aplicaciones volverá muy pronto (parece ser que a lo largo del día de hoy) y que tomó la decisión de traerla de vuelta debido a los comentarios de los usuarios. Y se mostrará junto con la sección de Seguridad de Datos.

Privacy and transparency are core values in the Android community. We heard your feedback that you find the app permissions section in Google Play useful, and we've decided to reinstate it. The app permissions section will be back shortly.