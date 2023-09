Google desactivará una versión de Gmail en 2024: estos son los usuarios a los que afectará

Sin lugar a dudas Gmail es una herramienta que es usada por muchas personas en el día a día a través de su versión web o en las aplicaciones disponibles para diferentes dispositivos. Y ya son muchos los años que Gmail lleva operando para ofrecer a todos los usuarios una dirección de correo electrónico gratuita y también un acceso al resto de servicios.

Ahora mismo casi todos nosotros usamos una versión web de Gmail que cuenta con un diseño realmente atractivo e intuitivo para que nos permita usar de manera cómoda nuestro correo electrónico. Pero no siempre ha sido así, ya que en sus inicios se contaba con una vista básica que todavía sigue vigente. Aunque ya tiene una fecha para su eliminación: 2024.

Gmail dice adiós a su vista HTML en 2024

Esta vista básica en HTML lógicamente tiene una visión mucho más "fea" pero es útil para aquellos usuarios que tienen una conexión muy limitada. Pero a partir de enero de 2024 va a dejar de estar disponible, aunque no han querido anunciarlo de manera pública. Fue el blog TenFourFox el que se percató de este cambio en la página de soporte de Gmail. Y tras esto fue cuando la compañía confirmó la muerte de esta vista básica.

Y es que debemos recordar que en el nacimiento de Gmail las conexiones no eran como las de hoy en día. Esto hacía que se tuvieran páginas web mucho más livianas constituidas en HTML, dejando el tener un diseño bonito completamente de lado. Pero cuando estas mejoraron se lanzó la versión que tenemos hoy en día que está cargada de funciones y mucho más vistosa. Pero para quien quisiera, esta versión básica estaba todavía disponible.

Es cierto que la gran mayoría de usuarios usamos la versión completa de Gmail debido a que nos carga muy rápido con las conexiones de las que disfrutamos, al menos en nuestro país. Pero la realidad es que todavía hay un grupo de personas que no cuentan con estas conexiones rápidas o equipos modernos que permita cargar el nuevo diseño de la web de Gmail. Y esto hará que no puedan acceder a su correo electrónico de una manera fluida como si pueden hacer en la versión HTML.

No nos podemos olvidar tampoco de aquellas personas que cuentan con necesidades especiales. El ejemplo más claro lo tenemos en personas ciegas que usan herramientas concretas para que les lean Gmail, y que ahora se van a poder quedar sin usarla a no ser que pasen por las propias herramientas de Google. Y algunos usuarios no quieren pasar por el aro y terminar utilizando estas herramientas de la tecnológica.

