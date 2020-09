Google Drive ahora borrará automáticamente y para siempre todos los archivos que tengas en la papelera al pasar 30 días

Si eres usuario de Google Drive y alguna vez has querido recuperar algún archivo borrado, sabes que en el almacenamiento en la nube de Google, los archivos de la papelera realmente no se pierden y te seguirán esperando ahí por años mientras no la hayas vaciado tu mismo de forma manual.

Pues no más, Google ha anunciado que a partir del 13 de octubre Drive eliminará para siempre los archivos de la papelera tras 30 días de borrarlos. Es decir, cualquier cosas que borres de tu Drive contará con un periodo de gracia limitado en la papelera y solo tendrás 30 días para recuperarlos.

La papelera de Drive ahora es como la de Gmail

Si revisas tu papelera de Drive hoy y nunca le has prestado atención, te puedes encontrar con archivos que borraste hace muchos años, todo lo que hayas eliminado desde que eres usuario del servicio permanece ahí desde sus inicios, y además cuenta como espacio consumido en tu almacenamiento contratado.

Google ha decidido cambiar esta política y hacerla consistente con el resto de sus productos y servicios de G Stuite, y al mismo estilo de Gmail, tras pasar 30 días de borrado, Drive eliminará permanentemente todo archivo que se encuentre en la papelera.

Estos cambios serán efectivos a partir del 13 de octubre de 2020 para todos los usuarios, tanto tanto los de G Suite como los no profesionales. Cuenta para cualquier archivo enviado a la papelera desde cualquiera de las aplicaciones. Antes de que entre en efecto la nueva política, Drive comenzará mostrar notificaciones a partir de hoy, y a partir del 29 de septiembre dentro de las aplicaciones de Google Docs y los formularios de Google.

En notas adicionales respecto a estos cambios, Google aclara que los administradores aún pueden restaurar los elementos eliminados de la papelera de un usuario durante un máximo de 25 días para los usuarios activos.