Google Drive estrena una de las funciones más esperadas por los usuarios: así se puede activar

Google Drive se ha convertido para muchas personas en una herramienta imprescindible a la hora de trabajar de manera colaborativa, almacenar documentos y mucho más. Pero hasta ahora esta plataforma tenía una gran carencia que como usuarios (sobre todo los amantes del lado oscuro) y que podía llegar a ser molesto a la hora de leer archivos en la pantalla.

Estamos hablando precisamente del modo oscuro. Una característica que en los últimos años se ha impuesto en muchas aplicaciones y también páginas web para hacer más fácil la lectura. Porque ahora mismo tenemos dos grandes bandos dentro de la experiencia de usuario: los que prefieren el modo claro y los que prefiere tener todo mucho más oscuro.

Un vistazo a… ¡GOOGLE DRIVE ESTÁ LLENO! Cómo liberar espacio de Gmail, Google Drive y Google Fotos XTK Basics

Google Drive ya estrena el modo oscuro

Los usuarios que no quieren el modo claro tienen muchos argumentos a favor del modo oscuro, como por ejemplo el no tener un fogonazo de luz a primera hora de la mañana y que sea más agradable de la vista a la hora de leer los documentos. Pero esto se suma también a un menor consumo energético cuando se tienen pantallas OLED. Pero esta tendencia no la siguió Google.

En el caso de querer esta característica, se tenía que optar por diferentes extensiones del navegador que ofrecían esta característica, pero de manera irreal. Ahora han decidido dar este importante salto con la inclusión del modo oscuro en Google Drive. Pero solo en Google Drive. Esto quiere decir que en la suite ofimática todavía no se va a poder usarlo en las herramientas ofimáticas como el editor de textos u hoja de cálculo.

Entonces, tal y como informa 9to5mac este cambio llegará a la web desde donde vas a gestionar todos tus archivos, de manera gradual. Esto quiere decir que irá apareciendo poco a poco a través de una ventana emergente que te preguntará que modo quieres para esta experiencia.

Pero en el caso de que hayas cerrado esta ventana, vas a poder entrar en el engranaje de la parte superior derecha y entrar en Configuración. Ahora en la ventana de General podrás encontrar la opción 'Apariencia' para seleccionar el modo oscuro.

En este momento verás como el fondo de la barra de búsqueda cambia a un tono gris oscuro y la barra lateral a uno más claro. Pero lo importante es que el fondo si que tendrá un negro verdadero que hará que tu vista esté mucho más relajada. Pero como decimos antes, cuidado al entrar en un archivo porque tendrás un fogonazo de luz blanca.

En Genbeta | Este pequeño cambio en Google Drive te ayudará a encontrar tus archivos más fácilmente