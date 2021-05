Google está ofreciendo nuevo modo oscuro a algunos usuarios: así puedes activarlo en el buscador

Google tiene meses experimentando con habilitar un modo oscuro en sus resultados, pero, ahora parece que las pruebas se han extendido a muchos más usuarios. El buscador ha comenzado a ofrecer activar la función con un simple botón en los resultados o desde las preferencias de búsqueda.

El nuevo modo oscuro de Google no es una función que esté relacionada con tu región o idioma, en Genbeta hemos probado cambiando estos ajustes o incluso usando un VPN para probar desde varias ubicaciones, y aún no recibimos la función. Pero si quieres comprobar si tú sí puedes usar el modo oscuro, estos son los pasos:

Cómo activar el modo oscuro en Google desde la web

Si estás en tu ordenador y quieres probar si tienes el modo oscuro de Google, solo tienes que entrar en Google.com y hacer una búsqueda. Es posible que te aparezca un mensaje diciendo que "El modo oscuro ya está disponible" junto a un botón para activarlo directamente.

Así es como ha recibido la notificación el especialista en redes sociales Matt Navarra, que compartió desde su Twitter cómo se ve el mensaje:

Google 'dark theme' on desktop is rolling out pic.twitter.com/fE6ODyQ9Xt — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) May 12, 2021

Si no aparece este mensaje, también puedes probar desde los ajustes del buscador. Como explican en MSPowerUser, si haces click en el enlace a Preferencias en la parte inferior derecha de la página de inicio de Google, puedes encontrar un nuevo ajuste de Apariencia para elegir entre modo oscuro y claro.

Cambiar tu idioma o región no va a afectar el que esta opción aparezca o no en tu versión de Google. Tampoco el navegador que uses. Si no has recibido el modo oscuro, lo único que puedes hacer es esperar que Google extienda la disponibilidad de la función a más usuarios.