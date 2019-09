Google Fotos también cae en la fiebre de las historias con 'Recuerdos': una sección en la que revivir el pasado

Para muchos (entre los cuales me incluyo) Google Fotos es una de las mejores plataformas que ofrece Google actualmente. Las cámaras de nuestros smartphones no dejan de mejorar, y eso significa que cada vez es más complicado almacenar esas fotos que pesan tanto.

Por eso, muchas personas recurren a Google Fotos para hacer una copia de seguridad de sus imágenes, ya que es completamente gratuito y se organiza de manera automática. Ahora la compañía ha anunciado una serie de cambios para que sea más fácil recordar las fotos que hemos tomado en el pasado.

Rolling out today, you can take a stroll down memory lane right from Google Photos with our new Memories feature. See the highlights from this week over the years. https://t.co/FBtRk2DTQe pic.twitter.com/vG1A210vOg — Google Photos (@googlephotos) September 12, 2019

Podrás desactivar esta opción si no eres un nostálgico

Y es que, de poco sirve almacenar miles de fotografías si luego no las vuelves a ver o no sabes cómo llegar a ellas. "Recuerdos" (Memories) es la última funcionalidad del servicio, inspirada en las famosas "Historias" que vemos en servicios como Snapchat o Instagram.

Sí, eso significa que Google Fotos también ha caído al encanto de las Historias, y en esta sección iremos viendo una selección de fotografías y vídeos. Un algoritmo se encargará de elegir aquellos momentos que cree que son dignos de recordar.

"No todos los recuerdos son iguales".

Son las palabras de David Lieb, jefe de producto de Google Fotos. Las Historias de Google Fotos aparecerán en la parte superior de la galería, como se puede comprobar en la captura que hemos incluido a continuación.

Google afirma que será capaz de elegir aquellas imágenes que son dignas de enseñar. Eso significa que si hemos tomado siete fotos parecidas (del mismo lugar, evento o persona), elegirá aquella que cree que es la mejor.

Podría haber ciertas cosas que no queramos recordar, y Google lo sabe. Por eso, Google Fotos nos permitirá decidir si queremos evitar a ciertas personas, espacios de tiempo o incluso desactivar esta opción por completo.

Podemos indicar si no queremos ver a ciertas personas o espacios de tiempo

Otro punto importante es que han anunciado un nuevo modo para compartir fotos con otras personas. La compañía aseguró que a finales de este año veremos una nueva interfaz de estilo mensajería para enviar nuestras fotos a otros usuarios.

Esto nos recuerda a los mensajes directos de Instagram, permitiéndonos ver una conversación contínua con otra persona (de manera privada) y consultar las fotos que hemos compartido. Para ver esta funcionalidad tendremos que esperar un poco, mientras que 'Recuerdos' llegará a partir de hoy a todos los usuarios.