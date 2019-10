Google Stadia llegará el 19 de noviembre, y ya conocemos algunos detalles de su interfaz

Tras meses de espera, Google por fin ha hecho oficial cuándo llegará Google Stadia, su plataforma de videojuegos en streaming. Será el 19 de noviembre, en poco más de un mes. Desde ese momento, podremos disfrutar de Stadia Pro, la suscripción premium, por 9,99 euros al mes. Para Stadia Base, la suscripción gratuita limitada a 1080p, habrá que esperar a 2020.

Además de la fecha de lanzamiento, la compañía de Mountain View ha mostrado un vídeo donde se puede apreciar parte de su interfaz y su funcionamiento en las distintas plataformas. En cuanto a la interfaz, parece que Stadia también se suma a ese tipo de disposición de elementos popularizada por Netflix y reproducida hasta la saciedad por fabricantes de Smart TV y otros servicios.

Mark your calendars! Stadia will start arriving November 19.



Need a quick guide on what exactly Stadia is? We got you covered. Become an expert in all things Stadia just in time for launch. pic.twitter.com/iwbCQiJ0CH