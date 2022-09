Que Google pague a Apple $15.000 millones por asegurarse estar por defecto en iOS es otra prueba más de cuánto valen nuestros datos

Pese a ser grandísimos rivales desde el lanzamiento de Android, Apple y Google siguen teniendo una importante relación, que se explica con el lugar que ocupa el buscador en Safari, navegador preinstalado en iOS y macOS, y en general a lo largo del sistema, con las búsquedas de Siri incluidas.

Lo que explica que siendo compañías enemigas Google siga siendo el buscador por defecto de todos los dispositivos Apple es el dinero. El analista Toni Sacconaghi, de Bernstein, estimó recientemente que Google pagó a Apple 15.000 millones de dólares este año, y que quizá pague hasta 20.000 este año. Sacconaghi afirma que estas altas cifras se deben a asegurar que Microsoft no acabe pagando más para convertir a Bing en el buscador por defecto del iPhone.

Estos acuerdos entre Apple y Google no son para nada recientes. Como contaba en este reportaje The New York Times, todo comenzó en 2005 con las primeras versiones de Safari para macOS. En 2010, la información que había es que Google pagaba 100 millones anuales.

Para 2016, ya contábamos que los de Mountain View pagaron a los de Cupertino 1.000 millones de dólares para mantener su posición en la barra de búsqueda en 2014. Y este mismo año, Benedict Evans, un conocido analista, mencionaba que Apple había ingresado de manos de Google 10.000 millones de dólares de "puro margen" en 2020. Estas cifras también han sido respaldadas en importantes juicios.

La cifra quizá resulte normal teniendo en cuenta las que suelen manejar ambas compañías, pero poniéndola en perspectiva, es enorme. Por ejemplo Evans mencionaba que la App Store, uno de sus mejores negocios, hizo a Apple ingresar el año pasado 15.000 millones de dólares, solamente 5.000 más que de Google. También apuntaba a comparar esa cifra con la del negocio total de Netflix en un buen año para el grande del stremaing, 25.000 millones de dólares.

Si Sacconaghi habla de acercarse a en este 2022 20.000 millones, el acuerdo es prácticamente lo más cercano a una mina de oro que pueden tener en Cupertino. Hay que recordar que entre Google y Mozilla existe un acuerdo similar para que el buscador sea el predeterminado en Firefox, pero las cifras estimadas son de 400-450 millones de dólares anuales. Es decir, 33 veces menos que lo que se habla que recibió Apple en 2021.

Lo más cercano que hemos estado de conocer por qué las cifras son tan altas fue en el juicio de Oracle contra Google. Uno de los abogados de Oracle indicó que Apple y Google tenían un reparto del 34/66% de los ingresos del acuerdo para 2014, según recogió Bloomberg. El problema es que no se explicó quién se quedaba cada porcentaje y qué se medía en ingresos, y la cifra desapareció de los papeles del juicio a petición de Apple y Google. En cualquier caso, si fuera aproximado y hoy se mantuviera, supondría que a día de hoy el rendimiento publicitario que se da en los dispositivos de Apple es 15 veces superior al de 2014.

How much is your data worth? So much that Google is paying Apple $15 billion to be the default search engine in the iPhone and other Apple devices.



Google is paying $10/year per device, to get you to use a 'free' search engine.