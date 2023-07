Google trabaja en una inteligencia artificial que puede hacer la tarea de los periodistas. Ya la ha mostrado a grandes medios

Según ha publicado The New York Times, Google está trabajando en una herramienta de Inteligencia Artificial llamada Genesis que puede ingerir "detalles de acontecimientos actuales" y otra información para "generar copias de noticias".

La información publicada afirma que Google ha presentado esta herramienta a The New York Times, a The Wall Street Journal y al Washington Post como un "asistente personal para periodistas" que les permita centrarse en otras tareas.

Esto es todo de acuerdo a tres personas que han filtrado esta información de forma anónima.

Ya habíamos visto que una de las grandes tecnologías de este año, ChatGPT de OpenAI, no está preparada para hacer la labor de los periodistas por diversas razones. Por ejemplo, los periodistas, cuando informamos, estamos obligados a ir mencionando las fuentes y esta es una de las grandes carencias de la herramienta de OpenAI.

Qué se sabe de Genesis

Una de las tres personas que pudo ver las capacidades de Genesis dijo que Google creía que podría servir como una especie de asistente personal para los periodistas, automatizando algunas tareas para liberar tiempo para otras.

La compañía de Mountain View lo ofrece como "una tecnología responsable que podría ayudar a manejar la industria editorial lejos de las trampas de la Inteligencia Artificial generativa".

Genesis puede recoger información como detalles de acontecimientos de actualidad y generar contenidos informativos. Hay que recordar que ChatGPT no puede proporcionar ninguna información después de 2021 y las solicitudes sobre información anterior a Internet tendrán muchas menos fuentes disponibles, ya que esta AI ha sido entrenada con información sustraída de Internet.

Otras herramientas similares

Google ya dispone de "Ayúdame a escribir" en Gmail y Google Docs, con funciones similares ofrecidas por Bard y una versión más contextual en Mensajes con Magic Compose.

La semana pasada, OpenAI se asoció con Associated Press para obtener ese acceso y "examinar posibles casos de uso de la IA generativa en productos y servicios de noticias". Gracias al acuerdo, la empresa de inteligencia artificial obtiene la licencia del archivo de noticias de AP.

Por su parte, "AP aprovechará la tecnología y la experiencia de producto de OpenAI", como publicaron ambas empresas.

Imagen | Nick Morrison en Unsplash