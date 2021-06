Gorillas, un gran rival europeo de Glovo, desembarca en España con entregas en 10 minutos y cumpliendo la Ley Rider

Glovo es el auténtico dominador del delivery en España. Pero en Europa tiene un competidor que acaba de recaudar 1.000 millones de dólares en una ronda de financiación tras la que desembarca en España y en otros países europeos. Es Gorillas, una startup berlinesa que ya está en más de 30 ciudades y que cuenta con 2.000 repartidores.

Es algo que ha logrado en menos de un año, y que complementan con 100 centros de reparto en el continente. La compañía lanza hoy su servicio de reparto con bicicletas eléctricas en Madrid, y le seguirán Barcelona, Valencia, Marbella, Alicante, Murcia, Ibiza y Mallorca el mes que viene. La plataforma se puede usar en sus aplicaciones de iOS y Android.

Entregas en 10 minutos por 1,8 euros y cumpliendo la Ley Rider

Gorillas presume de que sus entregas se hacen en 10 minutos, que es la nueva guerra del delivery y por lo que se están utilizando tantos almacenes en los centros de las ciudades en muchos servicios. Para ello están creando 'dark stores', como sus competidoras. Esas entregas en Madrid y otras ciudades tendrán un coste de 1,8 euros. La zona de reparto en la capital, de momento, es muy limitada, llegando a Chamberí y al barrio de Salamanca.

Pero, ¿qué entregarán? Según la compañía, los madrileños tienen desde hoy acceso a 2.000 productos de consumo dirario "a precios competitivos". Entre ellos hay alimentos frescos, comestibles y bebidas. Pero no se van a quedar con una oferta propia, sino que envían a día de hoy productos de La Colmenareña, Hola Coffee y Puchero. Según Magdalena Szuszkiewicz, gerente de Gorillas en España, " continuaremos buscando crear nuevas fuentes de ingresos para las empresas locales españolas, brindándoles la oportunidad de nuevos canales de distribución. A su vez, brindamos a nuestros clientes la oportunidad de apoyar negocios en su área local".

Esto es defendido por Gorillas como un aspecto clave en su estrategia de convertir el desperdicio de alimentos, que tienen como principio: "Sólo se venderán productos de tiendas locales a través de la plataforma: El equipo de Gorillas trabajará con el pequeño comercio local, ayudando a empujar la tan golpeada".

Desde Gorillas ven a los supermercados tradicionales como actores que han tardado mucho en reaccionar: "En lugar de adaptarse para respaldar las cambiantes demandas de compra de los clientes, los supermercados tradicionales han recurrido a las fechas de vencimiento largas y a las multitudes de personas que hacen fila los fines de semana para hacer sus compras semanales".

Respecto a la legalidad con la que operan aquí, que es uno de los aspectos controvertidos de Glovo y Deliveroo en España, y tras la aprobación de la Ley Rider, Gorillas se adapta al modelo que ya tenía Just Eat, es decir, que dan las bicicletas eléctricas a los repartidores, pagan por hora y no por pedido y los riders tienen contrato de trabajo, es decir, que no son autónomos.