Un grave bug de FaceTime permite escuchar (y ver) a quien llamas antes de que descuelgue

FaceTime, el servicio de llamadas del ecosistema Apple, se enfrenta a su mayor bug de privacidad desde que Apple lanzara el servicio junto al iPhone 4.

Con tan solo llamar a otra persona ocurre lo de siempre: tenemos que esperar a que descuelgue. Pero si en ese transcurso, el que llama accede al menú de añadir más personas, gracias a la recientemente estrenada función de llamadas en grupo, se puede escuchar al otro usuario antes de que descuelgue.

Apple ya ha reconocido el bug, que arreglará con una actualización esta semana. Sin embargo, para prevenir que ahora que es conocido se utilice con fines delictivos, Apple ha bloqueado las llamadas en grupo de FaceTime, deshabilitando la opción.

El bug afecta a los dispositivos iOS, pero también a los Mac. Lo grave en este sentido es que estos a veces mantienen una llamada durante más tiempo sin que un iPhone o iPad, porque no se escucha o por un retardo, tiempo en que el bug se podría explotar de forma más prolongada.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ